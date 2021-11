Fotis Katsikaris lamentó, sobre todo, ese rebote final que impidió que el Unicaja tuviese la última posesión para ganar el choque. El técnico griego cree que su equipo está haciendo las cosas bien, pero tiene "que controlar mejor eso". "No puedes fallar un rebote en ese momento", explicó. A cerca de las cuatro derrotas consecutivas en Liga Endesa, el entrenador verde dijo que "era un calendario durillo" y asegura haber visto mejora "con respecto al partido anterior". "Sabemos el camino a seguir", concluyó.

Valoración del partido. "Hemos entrado bien al partido. Buena defensa, buena actividad. Sobre todo buenas decisiones en ataque. Hemos cometido algunos errores. Les hemos dejado tirar solos, Marinkovic ha entrado caliente al partido. Dusko ha decidido poner un quinteto bajo y no es fácil jugar contra esto. Tenemos que tomar decisiones, quinteto pequeño o seguir con un cinco. Ahí hemos perdido fluidez en ataque, hemos cometido errores. Teníamos problemas con el acierto de Granger, tenía un día espectacular en el tiro. Y luego los rebotes, nos castigaron. Han metido 12 puntos tras rebote ofensivo, teníamos que estar mejor preparados. Los cinco jugadores de la cancha deben ir a por el rebote. El final del partido, detalles... un fallo de una bandeja, un tiro libre... Incluso en el último rebote... El arbitro me dice que han entrado los dos, he visto que ha entrado y ha sacado ventaja Giedraitis. Tenemos que controlar eso mejor, no puedes fallar un rebote en ese momento".

Polémica arbitral. "El árbitro ha dicho que es la norma, cuando ha parado el árbitro con el pitido. Juegan donde ha botado el balón. Creía que tenían que jugar de fondo. Peruga me ha explicado que la norma es así, por el mal funcionamiento del reloj".

Cuatro derrotas seguidas en Liga. "Mi equipo está jugando bien, hemos competido en todos los partidos menos en Andorra. Teníamos un calendario difícil en esa fase con tres partidos fuera y uno en casa contra Barcelona. No es nada fácil ganar fuera. Vamos a seguir e intentar mejorar las cosas que tneemos que mejorar. Tenemos que ser más inteligentes en algunos momentos. El equipo creo que está bien, estamos trabajando bien, tiene buena actitud y mentalidad. Vamos a competir en los partidos que tenemos adelante. Era un calendario durillo, no es nada fácil ganar en Manresa o en Andorra o aquí. He visto cosas muy buenas en los cuatro partidos. He visto cosas que hemos mejorado mucho hoy con respecto al partido anterior. Sabemos el camino a seguir. Mejorar e insistir".