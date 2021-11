Dani Díez volverá este sábado al Palacio Martín Carpena. El actual jugador del Hereda San Pablo Burgos regresa a Málaga este fin de semana, con la camiseta del equipo castellano, al que llegó el pasado verano procedente del Lenovo Tenerife. Díez jugó durante cuatro temporadas en Málaga llegando a jugar dos ediciones de la Euroliga y dos de Eurocup, entre ellas la de 2017 en la que el equipo verde se proclamó campeón.

La salida de Díez del Unicaja fue un tanto extraña y nunca quedó excesivamente clara. A Díez le restaba un año de contrato que finalmente quedó rescindido. Tres años después de su macha, Díez explicó esta tarde en Cope Málaga el motivo que originó su salida: " No continué cen Unicaja porque Casimiro no contaba conmigo. Me reuní con Carlos Jiménez, por entonces director deportivo del club, y tomamos esa decisión. Un jugador necesita sentirse querido, tras 4 años tuve que hacer las maletas y buscar minutos en otro sitio", aseguró el actual jugador del equipo burgales.

Díez guarda muy buenos recuerdos de Málaga. "Fueron 4 años sensacionales en Málaga, siempre es un placer venir aquí. Tengo negocios en Málaga y me he comprado una casa", afirmó. "La ACB es muy competitiva, vivo desde la distancia la situación de Unicaja y sufres desde la distancia. Siempre quiero ver que al club le vayan las cosas bien, ojalá vuelven donde se merece", finalizó Díez.