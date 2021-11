Los malos resultados del Unicaja en este arranque liguero, con la clasificación para la Copa del Rey en entredicho, a 8 jornadas para el final de la primera vuelta liguera, tienen preocupados a los dirigentes del club verde, que meditan todo tipo de soluciones para atajar los evidentes problemas que muestra la plantilla cajista.

Según se apunta desde el propio club "no habrá ningún fichaje de manera inminente", pero es verdad que ese "no" rotundo a día de hoy se convierte en un "veremos" cuando la pregunta es si habrá cambios a muy corto plazo, sobre todo en el caso de que no llegue una reacción inmediata a modo de victorias a partir de esta próxima semana, con la visita a Málaga del San Pablo Burgos, en la que será décima jornada de la Fase Regular liguera.

Los focos apuntan directamente al juego interior. En el los despachos de Los Guindos se trabaja desde hace varias semanas en estar al día del mercado de jugadores en la posición de "5" que puedan mejorar a un Unicaja con evidentes problemas interiores en este arranque de la temporada. En realidad se busca un jugador que pueda jugar en las dos posiciones interiores, lo que vulgarmente llamamos un "4,5", que también ayude en la posición de ala-pívot, en la que Carlos Suárez todavía está falto de ritmo y Tim Abromaitis lleva todo el peso del equipo (con la ayuda puntual de Jonathan Barreiro).

Como Diario Sur ha informado, Julian Gamble, que precisamente hoy miércoles ha firmado por el San Pablo Burgos, el próximo rival cajista, es uno de los muchos jugadores que han sido ofrecidos estos últimos días a la dirección deportiva verde. Pero hay muchos más nombres con los que, por ahora, no ha habido ningún acercamiento. Y es que la opción de firmar un nuevo jugador está en stand-by a la espera de ver qué ocurre en los próximos partidos.

También está por ver qué pasaría con los tres pívots que hay ahora en el equipo, en el caso de que llegara un nuevo jugador a esa posición. Parece que Micheal Eric es intocable y a pesar de que el inicio de temporada de Yannick Nzosa está lejos de lo esperado, el jugador canterano también apunta a "fijo" en el "12" cajista. La duda sería si se le busca una salida a modo de cesión a Rubén Guerrero, algo que el pasado verano ya estuvo encima de la mesa de los dirigentes cajistas, o simplemente se aumenta el roster a 14 jugadores, contando que Pablo Sánchez es el jugador número 13 del primer equipo verde. En Los Guindos están convencidos de que Guerrero podría tener mercado en varios equipos de la Liga ACB en calidad de préstamo, pero es una decisión que tampoco se quiere valorar hasta que la llegada del hipotético refuerzo sea una realidad.

Las posible operación tiene un par de aristas también a tener muy en cuenta. El actual róster cajista tiene ya dos extracomunitarios, con Norris Cole y Tim Abromaitis. Es decir, que en el caso de que llegue un nuevo pívot no podría ser extracomunitario, salvo que se les diera la baja a uno de esos dos jugadores, algo que a día de hoy parece inviable. Además, otro problema serio es que el Unicaja no está para grandes dispendios económicos, por lo que hay que encontrar algo bueno, bonito y barato, una búsqueda que nunca es fácil. Es verdad que hay mercado, pero no a cualquier precio.

Habrá que esperar a ver qué ocurre el sábado ante el San Pablo Burgos. Salvo giro radical de los acontecimientos, ese día, a las 20:45 horas, estarán sobre el parqué del Martín Carpena los mismos 12 jugadores que han participado en los últimos partidos vestidos de verde y morado. Si se gana a los castellanos, es casi seguro que el siguiente fin de semana, contra el Urbas Fuenlabrada, otra vez en el Palacio, los "12" de Fotis Katsikaris volverán a ser los mismos. Pero si se pierde el sábado contra los castellanos...