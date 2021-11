Fotis Katsikaris, entrenador del Unicaja, ha dicho en la rueda de prensa previa al partido ante San Pablo Burgos, celebrada en la mañana de este viernes, que "sabemos perfectamente la situación económica del club" cuando se le preguntó acerca de los posibles fichajes en el mercado invernal, aunque un conjunto como Unicaja "siempre tiene que estar atento al mercado".

En el mismo aspecto, el griego ha puntualizado que "no es que yo haya pedido un fichaje", pero algo que no se puede olvidar es la manera en "cómo hicimos la plantilla en verano". Asimismo, esto no motivo para achacar la mala situación del equipo. Katsikaris ha afirmado: "No es una cosa de quejarme o buscar una excusa porque hayamos perdido cuatro partidos".

El entrenador se ha mostrado contento con su plantilla de 13 jugadores, con los que "va a muerte". Un grupo que "está bien anímica, física y baloncestísticamente". Los errores de partidos anteriores están analizados para "no volver a repetirlos".

Empezar a enlazar victorias es una necesidad para el club malagueño. El heleno ha comentado: "Ahora hay que ganar y nada más. El siguiente, el que viene y todos los que hay hasta acabar la primera vuelta". Sobre todo, tras una mala dinámica de cuatro derrotas seguidas en liga.

Katsikaris busca el calor del público en el Martín Carpena, del que "está seguro que con su apoyo vamos a ganar el partido", para acabar con la mala racha. "Es normal y bueno que haya una ansiedad, pero constructiva. Tienes ganas de salir mañana al partido y ganar".

San Pablo Burgos es un conjunto con las mismas necesidades que Unicaja, que se encuentra en la tabla con los mismos puntos. Además, "han mantenido a cuatro jugadores fundamentales, veteranos y con mucha experiencia y calidad". Renfroe, Benite, Rabaseda y Kravic harán lo posible para evitar la victoria local, pero el club malagueño tiene que "salir agresivo, recuperar la actitud en defensa y jugar un partido duro como van a jugar ellos".