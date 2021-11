El Unicaja buscará esta noche en la pista del JDA Dijon francés, desde las 20.30 horas, sumar su cuarta victoria de la temporada en la Basketball Champions League (BCL), un triunfo que le dejaría a un paso de los octavos de final de la competición continental en la que se estrenan este curso.

Los verdes, con 3 de 3 en la tabla, tienen en la mano acabar esta primera fase campeones de su grupo, un reto que tiene un premio añadido muy goloso porque les daría el billete directo a la siguiente fase, sin pasar por una eliminatoria previa que jugarán en enero los segundos y terceros de cada grupo. De ahí que en esta BCL ser campeón de grupo sea especialmente importante, en lo deportivo y en lo «humano», al aligerar un poquito el calendario.

El Unicaja se reencuentra hoy con el JDA Dijon solo dos semanas después de pasar por encima de los franceses en la que fue tercera jornada de la liguilla de este grupo C de la BCL. En el Carpena, aquel día, no hubo partido y el Unicaja se dio un festín ante un rival que ofreció una imagen dantesca y que ni ofreció resistencia: 83-54. La verdad es que se espera hoy un duelo mucho más equilibrado. El Dijon sabe que un triunfo esta noche le acercaría al objetivo de estar segundo o tercero al final de la liguilla y así tener la opción de jugar esa eliminatoria intermedia antes del Last 16.

El rival marcha tercero de grupo, con un balance de una victoria y dos derrotas. En la competición francesa, se impuso en su último choque ante el Chalons-Reims por 94-89 con 33 puntos de David Holston, lo que les coloca en la séptima posición de la Liga.

En cuanto a sus jugadores más importantes, además del citado Holston (8 puntos), también cuentan con la amenaza ofensiva de Rashard Kelly (14 puntos, 8,7 rebotes, 16,7 de valoración) y Gavin Ware (8,3 puntos, 6,7 rebotes).

El Unicaja viajó el domingo a Madrid y voló ayer a primera hora rumbo a Lyon para seguir desde allí camino a Dijon. En el pabellón en el que se juega esta noche el partido se entrenaron los verdes por la noche para terminar de preparar el duelo contra el equipo galo.

Fotis Katsikaris no tiene problema de lesiones y tiene a sus 12 jugadores listos para la «batalla». Es posible que Carlos Suárez, inédito el sábado pasado contra el Burgos, y otros jugadores con menos minutos en sus cuerpos, como puede ser el caso de Francis Alonso o de Rubén Guerrero, tengan en esta ocasión un rol más protagonista contra los franceses.

El Unicaja está muy cerca de los octavos europeos. Por delante, 40 minutos en Dijon que se presentan como el atajo perfecto hacia ese Last 16. Toca volver a ganar en Europa... y empezar a pensar en el Fuenlabrada.