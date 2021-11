Fotis Katsikaris, entrenador del Unicaja, ha comentado en la rueda de prensa previa al partido ante Fuenlabrada que "ser sólidos es el objetivo que le ha marcado al equipo". Algo que no está encontrando, sobre todo, en los partidos "fuera de casa", lo que fue un reflejo de la derrota por 78-68 ante el Dijon.

El griego ha afirmado que "un entrenador no puede entrar en pánico por una derrota". A lo que añadió: "Estoy preocupado incluso ganando". Sacar conclusiones rápidas, detectar el problema y seguir trabajando es lo necesario tras perder un partido, según él.

En el deporte hay que tener una "memoria corta". Así que, lejos de la derrota en Francia, Katsikaris se centra en el partido frente al Fuenlabrada, donde "hay que hacer un buen partido desde el inicio, jugar al límite, con mentalidad dura, paciencia y demostrar nuestras cualidades para ganar contra un equipo que tiene mucho talento ofensivo".

En una temporada donde el playoff está tan peleado, ya "no hay margen de error y no nos podemos equivocar". Por lo que "si no jugamos al límite, podemos perder con cualquiera". El heleno piensa que "no somos un equipo que podamos especular partidos contra un rival que podemos pensar que somos mejores". Algo que sucedió en la derrota en Dijon, y algo que preocupa al entrenador del Unicaja de cara a este partido, ya que el Fuenlabrada se encuentra penúltimo con dos victorias y ocho derrotas.

Al coincidir el horario del Unicaja con el Málaga CF, Katsikaris ha dicho: "Tendremos la gente que ama a nuestro equipo, que ama el baloncesto, y vendrán para ayudar porque estamos en un momento que necesitamos su apoyo como en cada partido".