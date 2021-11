El Unicaja no puede permitirse otro partido como el del miércoles pasado en Dijon si quiere dar un nuevo paso adelante en su camino hacia la Copa. El equipo de Los Guindos viene de hacer uno de los peores partidos de la campaña, una floja actuación que no tendrá demasiadas consecuencias si terminan de completar el trabajo en las dos jornadas que restan para terminar la primera fase de la BCL. Lo que sí podría suponer un contratiempo mayúsculo es fallar hoy frente al Fuenlabrada, penúltimo clasificado de la Liga Endesa.

Los de Fotis Katsikaris juegan su segundo encuentro consecutivo en el Martín Carpena en la competición nacional. El fin de semana pasado consiguieron doblegar al San Pablo Burgos en un encuentro clave, y ahora deberán hacer lo propio frente a los del sur de Madrid en otra cita no menos importante. El conjunto malagueño está obligado a ganar para seguir la estela de sus rivales en la batalla por obtener uno de los billetes que dan derecho a estar en la cita copera en Granada. En estos momentos, es 10º con cuatro victorias y seis derrotas, por lo que necesita ganar cinco de los siete choques que disputará antes del final de la primera vuelta para tener opciones de estar entre los ocho afortunados.

El encuentro de esta tarde en el Palacio de los Deportes (18.00 horas) es uno de esos de los que a principio de temporada marcas con tick verde, pero dadas las circunstancias, el Unicaja no puede permitirse ni un minuto de relajación hasta asegurar el triunfo. Ganar supondría avanzar hacia el primer objetivo importante del curso, una derrota sería una auténtica catástrofe.

Al Martín Carpena llega un Fuenlabrada que es penúltimo en la clasificación de la ACB, con dos partidos ganados y ocho perdidos, los mismos que el Real Betis, colista. Solo el mejor average general le hace no ocupar ahora mismo el farolillo rojo de la competición. Además, los de Josep María Raventós todavía no han conseguido imponerse en ninguna de sus visitas a otros pabellones. Salieron derrotados de las canchas del Baskonia, Obradoiro, Bilbao Basket, Barça y UCAM Murcia y ahora intentarán dar la campanada en tierras malagueñas.

Para este vital encuentro, Fotis Katsikaris podrá contar con los 12 efectivos de su roster. Tras la imagen dada en el último choque europeo, en Los Guindos ya se plantean reforzar el equipo con la llegada de un interior, pero de momento el técnico griego deberá sacar el trabajo adelante con lo que tiene en plantilla.

En la expedición madrileña vendrán dos viejos conocidos de la afición verde. El alero Edgar Vicedo estuvo en las primeras semanas de competición en la disciplina cajista para suplir la baja de Carlos Suárez y tras finalizar su vinculación en Málaga ha encontrado sitio en el Fuenlabrada. Ahí comparte equipo con Christian Eyenga, otro jugador con pasado en el club de Los Guindos. El nigeriano llegó para sustituir al lesionado Adam Waczynski y jugó seis partidos en el último tramo de la temporada 2016-17, dejando unas buenas sensaciones que no le sirvieron para continuar otra campaña. Los que no podrán participar por lesión son el brasileño Leo Meindl y el pívot Osas Ehigiator. La duda es si Álex López y Sean Armand, expedientados por su club, volverán al parqué tras no jugar ante el Real Madrid.

En estas circunstancias, el Unicaja tiene prohibido todo lo que no sea una victoria. El encuentro dará comienzo solo 15 minutos antes del que dispute el Málaga CF en La Rosaleda. No hay duda de que la tarde promete. Que todo salga bien.