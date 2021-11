Fotis Katsikaris estuvo este miércoles en Radio Marca Málaga, en una entrevista realizada en Casa Antonio de la Playa del Bajondillo. El técnico heleno pasó revista a la actualidad verde y fue cuestionado por la posibilidad de que llegue un nuevo jugador interior y que salga Rubén Guerrero cedido al Coosur Real Betis. El entrenador griego no se quiso mojar, lanzó balones fuera, pero sí dejó entrever que un refuerzo para el juego interior mejoraría el equilibrio del equipo.

"No sé nada de esto. Lo que sale en la prensa. Si es cierto o no, yo no puedo comentar nada. Estamos en el mercado día a día por cualquier cosa que pueda pasar. Si hay que hacer un cambio, mi filosofía es que si alguien puede venir para ayudarnos, sí; pero cambiar por cambiar, no. Sabemos perfectamente la situación de Rubén. Es un jugador de la casa, yo le tengo mucho cariño, todos queremos que juegue y rinda. Él ha confesado en alguna entrevista que su peor enemigo es él mismo. Él debe creer en sí mismo. Si no ha jugado en los últimos partidos es por una cuestión táctica", apuntó.

Katsikaris es consciente de que el margen "económico" para traer ese refuerzo es muy limitado. "Si aparece un jugador, lo podemos valorar. No estoy contento con Micheal Eric. Con su regularidad. Tenía un problema físico por el Covid en verano, pero es un jugador de experiencia que debería darnos mayor consistencia en los partidos. Alterna momentos brillantes y de apagón y eso hace difícil gestionar los minutos de Yannick y Rubén porque a veces no han estado bien ninguno de los 3. Para fichar, lo primero es el tema económico. Hay jugadores en el mercado, pero muy caros. No podemos. Tenemos que encontrar un jugador que esté en la economía del club y valorar si realmente mejora lo que ya hay en el equipo. No es un tema de posición, de "4" o "cuatro y medio" es un tema de nombres que puedan encajar y que tengan características distintas a los jugadores que tenemos", dijo

El técnico no quiso hablar de la posible salida de Guerrero a Sevilla y se mostró algo molesto porque esta información haya aparecido en los medios de comunicación. "Yo creo que no hay nada. No tengo nada oficial y no puedo entrar en los rumores. Creo que esto salga tampoco es bueno para el jugador. Creo que eso no ayuda, pero él sabe lo que hay y lo que yo pienso de él", finalizó.