Norris Cole acaparará el próximo domingo en Sevilla muchas de las miradas en el derbi que el Unicaja jugará frente al Coosur Real Betis, correspondiente a la jornada 12 de la Fase Regular de la Liga Endesa.

El partido se presenta vital para el Unicaja en su pelea por conseguir un billete para la Copa del Rey del próximo mes de febrero en Granada. Un día señalado en el que el equipo necesitará que Cole, uno de sus jugadores franquicia, sea decisivo con su talento y con su carácter ganador para ayudar al equipo a sumar un nuevo triunfo liguero.

Al base norteamericano no le ha gustado la entrevista publicada en La Opinión de Málaga el pasado fin de semana, en la que el director deportivo del club, Juanma Rodríguez, manifestó su descontento por algunas actitudes del jugador norteamericano durante más de un partido, como por ejemplo la falta antideportiva innecesaria forzada en los últimos segundos del choque frente al Urbas Fuenlabrada, que le costó al equipo unos cuántos puntos en el average cajista que serán claves para la lucha por estar en el torneo del k.o granadino.

Rodríguez dijo el pasado fin de semana en este diario sobre el director de juego verde: «Hay algunas actitudes de él que no me gustan. Mientras yo sea director deportivo, el equipo va a estar por encima de cualquier jugador y de cualquier actitud. No estamos contentos con su proceder. Espero que Cole lo entienda y cambie. Me gustan los jugadores con carácter y ganadores, pero que saben utilizar bien esas actitudes. No que puedan perjudicar al equipo, como él ha hecho en más de una ocasión. Si las repite vamos a tener problemas. Pero como es un jugador veterano y sabe que el club va a actuar, no lo hará»...

La reacción de Cole a las palabras de Juanma ha sido esta semana la de entrenar a tope, con máxima concentración y con una actitud muy positiva, según se explica desde el propio club verde.

En Los Guindos están convencidos que el «toque de atención» puede tener consecuencias muy positivas y que puede servir para que Cole reaccione y sea el líder que asuma ese rol protagonista que se presumía de él cuando fichó por el Unicaja el pasado verano.

Dejando al margen el debate abierto desde que arrancó la temporada de si Norris Cole es más un escolta anotador que un base director, posición ésta en la que se desenvuelve en el Unicaja, lo que es más que evidente es que el exbase del Asvel Villeurbanne es un jugador con mucho talento y que debe ser factor diferencial en este Unicaja.

Por ahora, Cole ha mostrado su talento a cuentagotas con la camiseta verde y morada del Unicaja. Ha alternado buenos minutos con acciones impropias de un jugador de su caché y no ha acabado de mantener una regularidad en su juego, sobre todo en defensa.

Y es que a Cole le ha costado más de un día «agachar el culo» atrás, lo que le ha supuesto al equipo una sangría de puntos de los bases rivales que ha costado alguna que otra derrota. Por contra, sus números ofensivos son más que buenos tras las primeras 11 jornadas de la Liga Endesa: 13.8 puntos y 4.7 asistencias, en 26:42 minutos sobre el parqué.

El jugador norteamericano, herido ahora en su orgullo por el tirón de orejas público de uno de sus jefes, tiene este domingo la oportunidad perfecta de callar bocas en un partido clave en el que el Unicaja espera la mejor versión del base de Ohio y del resto de sus compañeros para sumar un nuevo triunfo que acerque al equipo a Granada 2022.