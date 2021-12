Fotis Katsikaris, entrenador del Unicaja de Málaga, consideró tras la derrota en su visita al Real Madrid (79-74) que el mal tercer tiempo de su equipo, en el que encajó un parcial en contra de 31-16, les castigó «mucho» y les impidió sorprender a un líder al que le ganaron en los otros tres parciales.

«Hemos jugado un partido bastante bueno contra el Real Madrid, hemos ganado tres cuartos, pero tuvimos una desconexión en el tercero, cuando estábamos ocho arriba y no fuimos nada inteligentes, cometimos alguna falta que pudimos hacer antes y fallamos en el balance defensivo y Llull... lo normal de siempre, en ese cuarto nos ha castigado mucho», resumió el técnico griego en rueda de prensa.

A su juicio, su equipo estuvo bien «en líneas generales», luchó y defendió de manera adecuada, pero le faltó el acierto necesario para ganar al Real Madrid a domicilio.

También valoró que sus jugadores pelearon hasta el final y no se dejaron ir. «El año pasado casi con la misma plantilla dejábamos los partidos y hemos reaccionado, cada punto vale oro si queremos estar en la lucha por la Copa del Rey, será algo crucial y además no me gusta que bajemos los brazos y demos la imagen de dejar ir los partidos», añadió.

También resaltó la importancia de que sus hombres, tras perder por solo cinco puntos y plantar cara al líder, sean conscientes de que, si hacen las cosas bien, «con el talento y los jugadores inteligentes que tenemos, a pesar de que Cole no haya tenido su día, crean en ellos».

«Tienen que creer que sí podemos competir contra cualquiera en cualquier cancha, pero para ello tenemos que estar serios y concentrados», apuntó Katsikaris.

Por su parte, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, destacó el decisivo papel de Sergio Llull en el triunfo ante el Unicaja, ya que la salida del internacional balear tras el descanso dio a su equipo la energía y el ritmo que le faltaban después de llegar perdiendo al final de la primera parte frente al conjunto malagueño.

«Yo siempre saco la cara por Sergi, nunca dudo de su compromiso y sabíamos que en el primer tiempo no enlazábamos buenas acciones y nos faltaba energía. Su entrada nos ha dado un cambio de ritmo, todo el equipo ha jugado mejor, él ha tenido acierto y ha hecho un buen partido, con trece puntos en 14 minutos y con la sensación general de que ha estado muy activo y nos ha dado la energía que necesitábamos a partir del descanso», resumió el técnico vitoriano en rueda de prensa.

Apuntó que eran conscientes de que derrotar al Unicaja «sería complicado» y más en una semana en la que se acumulan los compromisos para el equipo. «Esto está en la cabeza de los jugadores, y además hoy también teníamos bajas importantes», dijo.

«Nos ha costado mucho entrar en el partido, el primer tiempo siempre íbamos a remolque de ellos, nuestro cambio en el tercero ha sido decisivo, con mucho más ritmo, buenas defensas y ahí se ha roto el partido, con 15 puntos de diferencia claves para luego gestionar bien el último cuarto sabiendo lo que nos queda por delante», añadió Laso.

Entre los aspectos negativos del choque, citó el bajo porcentaje en tiros libres y de dos puntos, algo que a su juicio ya les castigó en exceso el viernes en Euroliga en el Palau Blaugrana y que tendrán que mejorar en los próximos choques.

Por último, el entrenador madridista explicó que la ausencia del francés Gerschon Yabusele se debió a «un problema en el pie» que implicaba «mucho riesgo», ya que, aunque el propio jugador quería jugar, el doctor del club blanco tenía claro que debía descansar a la espera de que este lunes se le hagan pruebas médicas para comprobar su estado.