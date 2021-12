Objetivo cumplido. No es para sacar pecho, tampoco para ir a bañarse a la fuente ni para pasear mañana a los jugadores en un autobús descapotable bajo las luces de la calle Larios con Mariah Carey de fondo cantando el "All I want for Christmas is you". Pero es verdad que el Unicaja, por la vía rápida, a falta todavía de una jornada para que acabe la liguilla, ya es oficialmente uno de los mejores 16 equipos de esta (por ahora) descafeinada, pobre, triste, soporífera y poco competitiva Basketball Champions League en la que los verdes se estrenan este curso, tras dos décadas compitiendo en la Euroliga o en la Eurocup.

El Unicaja lo tenía todo de cara. Ganar al Nizhny era certificar el liderato matemático del grupo y el pase al Top 16 sin necesidad de esperar a la última jornada de la próxima semana. Dicho y hecho, los verdes superaron 93-69 a los rusos y ya pueden aparcar sus batallitas europeas para centrarse las próximas cuatro semanas en su reto de clasificarse para la Copa del Rey de Granada. No fue un gran partido. Al equipo le costó al principio, apretó antes del descanso para terminar de irse en un tercer cuarto en el que el Unicaja jugó sus mejores minutos. Con más de 20 de ventaja, el equipo se relajó e hizo la goma hasta que el bocinazo final marcó el +24 definitivo. El Unicaja no hizo un buen partido, pero tampoco era necesario esta vez gastar muchas fuerzas. Con lo que puso sobre el parqué le valió de sobra para ganar y para que Katsikaris tuviera tiempo incluso para dar minutos a jugadores necesitados de "cariño". Carlos Suárez, Francis Alonso, Barreiro y hasta el últimamente olvidado Nzosa tuvieron un mayor o menor rol protagonista durante los 40 minutos. El primer cuarto fue muy malo. El Unicaja, sin ritmo, solo pudo mantener un estéril intercambio de canastas con su rival, muy limitado de talento, pero con cierto criterio para mover el balón en busca de la mejor opción posible para lanzar a canasta. Solo con eso les valió a los rusos para alcanzar el primer parón con ventaja en el marcador, 15-17, tras 10 minutos paupérrimos de los verdes en ataque y en defensa. No mejoró mucho la cosa en el arranque del segundo cuarto. Katsikaris movió el banquillo, pero al equipo le costó un mundo dominar el marcador, 21-21, a 6 del descanso. El "capi" Suárez le dio buenos minutos atrás al equipo, que se fue de 6, 31-25. A partir de ahí, el Nizhny desapareció del parqué, 38-25. Los verdes, a pesar de sufrir en el rebote, alcanzaron el intermedio del partido con la situación controlada, 38-25. Esta vez no hubo desconexión tras el descanso. Al revés, el equipo salió del vestuario enrabietado, marcó un parcial de 7-0 de inicio y se fue de 20, 45-25. Dio la sensación de que el rival ya no daba para más y que el partido estaba finiquitado. Los rusos, hasta 22 abajo, vivieron de los triples para que la sangría no fuera mayor. Su entrenador rotó y rotó, pero de donde no hay, no se puede sacar. El equipo cajista sesteó en esa fase y el rival lo aprovechó para minimizar el daño, 52-39. El partido llegó al final del tercer cuarto con 65-50 y la sensación de que todo lo que tenía que pasar ya había pasado. El último cuarto fue más de lo mismo. Demasiados minutos de la basura para cerrar una primera fase europea en el Carpena que ha sido muy poco más exigente que cualquier Trofeo de la Pollinica o amistoso de pretemporada. Pues nada, que Europa deja de ser un problema hasta finales de enero. El reto es ahora estar en la Copa del Rey de Granada. El sábado, si los problemas de Covid 19 en el Joventut no lo impiden, partidazo en el Carpena contra los verdinegros, con el billete copero en juego. Ese día habrá que ganar sí o sí. La cuenta atrás ya está en marcha. Tic-tac, tic-tac, tic-tac...