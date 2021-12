Qué decepción. Otra vez. Qué manera de ensuciar la otrora brillante imagen del club un año y otro y otro y otro... El Unicaja perdió 72-76 contra el Joventut y salvo milagro matemático inesperado, el equipo verde no estará el próximo mes de febrero en la Copa del Rey de Granada. Con todavía tres jornadas por jugarse, el adiós virtual a la cita del KO es un fracaso estrepitoso y no admite disculpa. Las comparaciones son odiosas, pero que estén en la Copa (o al menos tengan opciones serias todavía de estarlo) el UCAM, el Manresa o el Breogán, equipos con la mitad, una tercera parte o lo que sea menos de presupuesto que los de Los Guindos, no tiene perdón de Dios. Se cuente lo que se cuente, se explique como se explique y se diga lo que se diga, que el Unicaja no esté en la Copa es esperpéntico.

Es verdad que las matemáticas todavía le dan un hilo de esperanza al Unicaja pensando en lo de febrero en la capital nazarí, pero es que tienen que pasar tantas cosas raras y se tiene que dar una carambola de resultados tan surrealista, que lo de ver al Unicaja en Granada es ya poco más que una quimera. El equipo, habitualmente serio y competitivo cuando juega en casa, fue incapaz de superar a su rival verdinegro después de firmar un primer tiempo paupérrimo. Luego mejoró, es verdad, sobre todo cuando juntó en la pista a Alberto Díaz, Jaime Fernández y Carlos Suárez, pero ya fue un trabajo desesperado sin premio final. Del fiasco no se salva nadie. Ni los que juegan vestidos de corto ni el que los dirige desde el banquillo ni los que están en los despachos, que han vuelto a armar una plantilla con las mismas carencias que había el curso pasado. Queda mucha temporada por delante y todavía dos objetivos a la vista (la BCL y estar en el play off por el título), pero el arranque de la temporada ha sido igual de decepcionante que el desenlace de la anterior. ¡Vaya tela! Es difícil entender cómo en un día tan importante, jugando en casa y con la "Marea verde" tirando del equipo desde la grada, el equipo fue incapaz de hacer bien su trabajo. Si miras uno a uno los jugadores de la plantilla del Unicaja, plagada de internacionales, resulta difícil entender qué le pasa a un equipo que en 14 jornadas de Liga lleva ya 8 partidos perdidos. Porque la eliminación virtual de la lucha por la Copa no se perdió este sábado contra el Joventut, un buen equipo, con buenos jugadores y que te puede ganar, la Copa se escapó el día del Gran Canaria en el Carpena, el día de Andorra o el día de Manresa, por poner tres ejemplos. No entiendo tampoco que pasen las semanas y que la única baza ofensiva del Unicaja sea tirar triples o el "uno contra cinco" de cualquiera de los exteriores. Esta vez, después de hacer lo más difícil y enjugar 20 puntos de desventaja, tampoco se gestionó bien un final de partido que volvió a salir cruz. El Joventut la verdad es que fue mejor. Dominó casi desde el salto inicial, pero se vio contra las cuerdas y a la hora de rematarlo, no hubo quién aplicara el sentido común para obrar el milagro de la remontada y evitar el adiós copero. Eso sí, mención especial esta vez para el partidazo del capitán, Carlos Suárez, artífice de la remontada con el carácter (junto a Alberto) que imprimió al equipo. El "capi" está de vuelta, es quizás la única noticia buena a día de hoy en el entorno de un Unicaja abocado a ver la Copa por la tele. Al descanso la Copa empezó a parecer una utopía con el descorazonador 30-47 que señaló el marcador El Unicaja arrancó con un esperanzador 7-2, pero fue un espejismo para lo que se vio el resto del partido. Al Unicaja le faltó paciencia, no controló el rebote, no pudo correr y estuvo a merced de un Joventut que se pasó mejor el balón y que marcó un +10 al alcanzar el primer parón, 12-22. Brizuela asumió protagonismo en ataque en el arranque del segundo cuarto. El vasco hizo 10 puntos casi seguidos, pero tampoco hubo continuidad. La Penya aguantó el tipo, Durán rotó su banquillo, siguió dominando el rebote y el ritmo del juego y a 4 del final, la diferencia era todavía mayor, 24-37. La sangría fue a más y al descanso la Copa empezó a parecer una utopía con el descorazonador 30-47 que señaló el marcador, con pitos de la grada incluidos a sus jugadores mientras desfilaban rumbo al vestuario. Vives y Ribas hicieron mucho daño desde el perímetro, castigaron cada mala defensa con un triple y la diferencia se estabilizó entre los 15 y los 20 de renta para la Penya. Alberto le dio carácter al equipo en defensa. Suárez también volvió al parqué con 43-60 y a partir de ahí se vio otro partido hasta el final. El equipo agradeció esa rotación y obligó a Durán a pedir tiempo con 48-60. El tercer cuarto se cerró con un 50-60 que todavía daba aire a los verdes. El empuje con más fe que cabeza permitió lo impensable. Un triple de Bouteille, a 2:08 del bocinazo final, puso al equipo por delante, 71-70, a punto de entrar en los dos minutos finales. En el momento de la verdad, otra vez el Joventut fue más certero. Cole (muy errático toda la noche) falló un tiro libre y también el último tiro y el desenlace fue el que ya sabemos. Desde hoy solo las matemáticas mantienen al Unicaja vivo camino de Granada. Es lo que hay.