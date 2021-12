El Unicaja, salvo que se dé una carambola de resultados imposible de explicar -y menos de entender-, no jugará el próximo mes de febrero la Copa del Rey de Granada. La ilusión de estar con los 8 mejores en la gran fiesta del basket que cada temporada es el torneo del k.o se desvaneció este sábado con la derrota 72-76 de los cajistas en el Martín Carpena ante un Joventut que sí que será protagonista de la cita del k.o en tierras nazarís. ¡Qué envidia!

El caso es que las matemáticas son ya el único argumento al que se pueden agarrar un equipo y un cuerpo técnico que no deben buscar en aspectos externos ninguna excusa para explicar su fracaso. Si el Unicaja definitivamente no va a Granada es sola y exclusivamente por deméritos propios. Y no solo los que mostró en este último fin de semana contra el Joventut, son deméritos arrastrados desde el pasado verano, cuando no se rearmó el proyecto con las piezas necesarias, y evidenciados durante toda esta primera vuelta de la Liga Endesa.

Perder 8 partidos en 14 jornadas es letal para cualquier equipo que aspire a algo serio. El balance del Unicaja en la que va de Liga Regular es el de un equipo que lucha por evitar el descenso, no el de un aspirante a jugar la Copa. El club decidió el pasado verano dejar de jugar la Eurocup y aspirar por tanto a volver a la Euroliga, para disputar una Champions Basketball League mucho menos exigente, con menos partidos y con rivales más pobres. Se trataba de tener menos viajes y más tiempo para centrarse en la Liga. El experimento no ha dado el resultado esperado... por ahora.

El Unicaja ha perdido contra los mejores de la Liga. Cada vez que ha tenido un equipo exigente al otro lado de la pista, ha sido incapaz de sumar una victoria. No lo digo yo, lo dicen los resultados. Ha perdido contra Real Madrid, Barça, Joventut, Tenerife, Baskonia y Manresa. Solo ha ganado al UCAM Murcia y al Breogán de los 8 primeros.

Por encima de los problemas que ha habido más de un día en defensa, en intensidad, en actitud a la hora de encarar los primeros cuartos de los partidos o en la lucha por el rebote, lo peor del Unicaja es los pocos recursos ofensivos que muestra. Su juego es demasiado previsible: o tirar triples o un «uno contra todos» de cualquiera de los exteriores. Hay poca circulación de balón y demasiado bote que no genera ninguna ventaja. Los equipos rivales lo saben y eso es una desventaja evidente. Si entran los triples... partido ganado. Si no entran... partido perdido. No hay otra.

Me parece algo lógico que con el paso de las jornadas y de los entrenamientos, unos jugadores sean más o menos protagonistas. No tienen por qué jugar siempre los mismos. El problema es que en el Unicaja hay demasiados vaivenes. Lo de Carlos Suárez se puede «medio» explicar porque ha tardado en ponerse a punto, pero es verdad que se recuperó, volvió a jugar, desapareció otra vez y ha vuelto ahora sin saber muy bien por qué no tuvo ningún protagonismo semanas atrás cuando ya tenía alta médica.

Tampoco se entiende que Rubén Guerrero fuera el último de la fila hasta hace un par de semanas (le costó no estar en la Ventana FIBA de noviembre con la España de Scariolo) y que ahora sea el primer recambio interior jugando, además, a muy buen nivel. El pívot marbellí ha pasado de tener el cartel de «cedido» junto a su apellido a ser ahora una baza fiable del juego interior.

También hay combinaciones de jugadores que no funcionan y se ven demasiados minutos juntos sobre el parqué. El dúo Cole-Brizuela, por ejemplo, genera un agujero en defensa que Jaime o, sobre todo Alberto, pueden tapar. Combinarlos a estos cuatro de otra manera suele darle más empaque al equipo atrás, aunque se pierda chispa ofensiva.

En definitiva, que el si el Unicaja no está en la Copa del Rey es porque no lo merece. No hay otra explicación. Lo mejor para todos sería buscar remedios y no fantasmas.