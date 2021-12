No había nada en juego, pero no es disculpa. El Unicaja manchó en la pista del Lavrio Megabolt griego su otrora brillante imagen europea en una nueva lección de desgana, incompetencia, dejadez y falta de actitud de un equipo en caída libre y que emite unas señales muy preocupantes con todavía muchos meses de temporada por delante.

El 70-58 contra los helenos no hay por dónde cogerlo. Los 40 minutos vividos en El Pireo rozan lo ilegal. No se puede jugar peor. No se puede dar más lástima. Es imposible. Ni ataque ni defensa ni rebote ni carácter ni acierto... Nada de nada de nada de nada. Una vergüenza. Otra más.

En un partido en el que el Lavrio se jugaba seguir vivo y el Unicaja nada más que el seguir sumando triunfos en Europa, solo jugaron ellos. El Unicaja regaló los tres primeros cuartos, luego quiso maquillar el resultado en el esprint final (un modus operandi demasiado repetitivo en lo que va de curso) y en vez de perder por 20, perdió por 12. Pobre consuelo, desde luego, para los verdes.

El partido no valió tampoco para recuperar a ninguno de todos esos jugadores que andan perdidos en la pizarra verde. Katsikaris les dio minutos a todos menos al tocado Norris Cole, pero ninguno los aprovechó. Ni Barreiro ni Nzosa ni Francis cambiaron el rumbo del partido y su técnico tampoco tuvo mucha paciencia con ellos.

El Lavrio se la jugaba. Necesitaba ganar para seguir vivo en Europa. Es un equipo muy limitado, pero le echó ganas, quiso ganar y se encontró con 40 minutos que ni en el mejor de sus sueños podían haber imaginado. Todo lo tuvieron de cara los griegos y no sufrieron ni un segundo en todo el partido. Su alegría al final estaba más que justificada. Ganarle a todo un Unicaja no entraba seguro en sus planes cuando el sorteo les unió en este Grupo C continental. Con la camiseta es evidente que no se gana ya a nadie.

No voy a decir mucho más de este esperpento. No me voy a ensañar con nada ni con nadie. Ellos mismos han quedado retratados. Se acabó la primera fase de la Basketball Champions League (BCL). ¡Gracias a Dios! En el histórico Palacio de la Paz y la Amistad de El Pireo griego, el Unicaja cerró seis jornadas de una primera liguilla continental en la que el equipo de Fotis Kastsikaris ha logrado el objetivo de ser campeón y pasar al Top 16. Supongo que "gracias al entorno", el equipo ha cumplido en Europa con un balance de 4 victorias y 2 derrotas (feísimas las dos, la de Dijon y esta de Grecia). Ojalá el espíritu de la Navidad ayude a la plantilla a empezar de cero a partir de ahora. Más bajo, desde luego, no se puede caer.