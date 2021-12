Fotis Katsikaris habló en rueda de prensa en el día previo a la disputa del encuentro frente al Bilbao Basket, que de momento se jugará en el horario previsto: "Volvemos a esa incertidumbre de si vamos a jugar. Nosotros no tenemos ningún caso. Es una situación complicada". El técnico griego insistió en que su equipo debe "cambiar a actitud ganadora" para afrontar los tres encuentros que restan de la primera vuelta de la Liga Endesa. "Hay tres 'C': compromiso, carácter y cabeza. Si no lo tenemos vamos a tener problemas", comentó.

Matiza sus palabras. "El otro día después del partido contra la Penya me expliqué mal en una pregunta. Si alguien se ha sentido atacado lo siento mucho, no era mi intención. Soy una persona positiva y optimista, veo el vaso medio lleno. Trabajo así, con lo que falta para llegar hasta arriba. Quería aclararlo. He sentido que se ha quedado la gente... no era una manera de atacar. Tengo un gran respeto por vuestro trabajo. Somos compañeros, queremos el bien del equipo. Cada uno lo ve con una visión diferente. El objetivo es sacar el equipo adelante y conseguir victorias. Me sentí mal, después de la forma de perder estaba tensionado".

Casos de COVID. "Es cierto, por suerte nosotros no tenemos ese problema. Cualquier cosa puede pasar a cualquier hora. Otra vez volvemos a esa incertidumbre de si vamos a jugar. Nosotros no tenemos ningún caso, estamos trabajando normal para preparar el partido de mañana. Es una situación complicada, afecta a la Liga y a las tres últimas jornadas. A ver en las condiciones que puede llegar cada equipo".

Coronavirus en el Bilbao. "Es el próximo rival. Sentimos suerte porque no hay casos para cambiar el plan de trabajo. Tenemos esa suerte".

Reacción. "El partido de Grecia fue muy malo de mentalidad, no estábamos mentalmente preparados. No podemos permitir que pase lo mismo. Es el momento de reaccionar, hemos trabajo muy bien en los últimos días. Ellos lo han entendido perfectamente. No podemos despreciar el juego. Trabajamos para mejorar, no podemos tener esa actitud de Grecia. Tenemos presión constructiva. Salir fuertes. Hay tres 'C': Compromiso, carácter y cabeza. Si no lo tenemos vamos a tener problemas".

Bilbao Arena. "Es una pista complicada. Sabemos como aprietan al rival. Con los cambios que han hecho han mejorado mucho. Con jugadores con experiencia. Inglis es un jugador con mucho físico, referencia. Defienden mejor. Están en su mejor forma de la temporada. Tenemos que quitar esos altibajos de nuestros partidos. Nos hacen daño. Lo ideal es jugar 40 minutos con la misma intensidad e inteligencia. Seguro que en un partido de baloncesto puede llegar uno o dos minutos... pero no 10 minutos y correr detrás en el marcador. Tenemos que insistir mucho en esos huecos que nos cuestan mucho como equipo".

Mentalidad. "Competimos los partidos, se nos han escapado por nuestra culpa. Estamos ahí, tenemos que sacrificarnos más. Tenemos que cambiar algunos hábitos por el bien del equipo. Tenemos ahora tres partidos para ser duros, cambiar a actitud ganadora. Ganar mañana. Van a ser duros los tres partidos. Nos tenemos que mirar a nosotros y sacar el 100%. Conseguir ganar el partido".

Público en los pabellones. "Es una situación complicada. Ya estamos vacunados la mayoría de la gente, no es la misma situación de hace un año. Están estudiando la cepa ómicron cómo va a afectar. En Grecia han anunciado un 10%, no lo veo serio. Ojalá que no. La gente es consciente de la situación. Un aficionado tiene que venir con la protección para sí mismo y los suyos. Tenemos que evitar estar con mucha gente... hay que tener mucho cuidado".