Este 2021 que ya agoniza no pasará a la historia del Unicaja Baloncesto como un buen año en lo deportivo. Más bien al contrario, el equipo no ha conseguido ninguno de los principales objetivos que se había propuesto superar y este año que ahora acaba será recordado más por lo extradeportivo, con los cambios en el banquillo y en la cúpula del club, que por los resultados deportivos.

En total, el equipo ha disputado un total de 47 partidos de cuatro competiciones distintas, con un paupérrimo balance de 19 victorias y 28 derrotas desde el pasado mes de enero hasta el de Grecia de la pasada semana contra el Lavrio Megabolt. Un tristísimo 40.43% de victorias estos últimos 12 meses para un equipo plagado de jugadores internacionales en su plantilla, con uno de los mejores presupuestos del baloncesto español y acostumbrado a pelear con los mejores o por estar lo más cerca posible de ellos. El Unicaja Baloncesto reparte sus casi 50 partidos entre los 34 de Liga Endesa (14 victorias y 20 derrotas), 1 de Copa del Rey (derrota en cuartos de final contra el Barça), 6 de la Eurocup (1 victoria y cinco derrotas) y 6 de la Basketball Champions League (4 victorias y 2 derrotas).

El balance, por encima de los números, es especialmente triste si vamos más allá y nos centramos en los objetivos que el club tenía por delante en todas esas competiciones. La Copa de Madrid el pasado mes de febrero le duró al equipo solo el partido de cuartos. Curiosamente fue uno de los mejores días de todo el año porque el Unicaja jugó un partidazo de tú a tú ante el poderoso equipo culé, que necesitó una «ayudita arbitral» para superar al Unicaja del entonces recién llegado a Málaga Fotis Katsikaris. Buen partido, es verdad, pero sin lograr el objetivo.

El siguiente reto era clasificarse para los cuartos de final de la Eurocup. Pero el equipo verde ni tuvo opción en un Top 16 en el que perdió 5 de los 6 partidos. Europa, muy pronto, dejó de ser un objetivo para los de Los Guindos.

Tras el batacazo continental, el equipo puso su mirada en el play off por el título de la Liga Endesa del pasado mes de mayo. Pero tampoco fueron capaces los cajistas de acabar la Fase Regular entre los 8 primeros, quedando fuera de la lucha por el título. Un auténtico batacazo para club y afición.

En este arranque del presente curso 21/22, el club también ha fallado en su reto de clasificarse para la Copa del Rey del próximo mes de febrero en Granada. En 14 jornadas solo ha ganado 6 partidos y eso le deja virtualmente fuera del torneo del k.o, fracasando en el primer gran reto de esta nueva temporada.

El único objetivo deportivo que sí se ha conseguido en este 2021 ha sido el de lograr la clasificación para el Top 16 de la Basketball Champions League (BCL), la nueva competición continental que disputa desde el pasado verano el equipo cajista. Los verdes han acabado la primera fase, disputada desde octubre a diciembre, como primeros de su grupo y a partir del 23 de enero estarán en la segunda fase de esta BCL.

Lo más novedoso que deja el 2021 en clave Unicaja Baloncesto son los cambios en el organigrama técnico y en los despachos. En enero llegó Fotis Katsikaris para sustituir a Luis Casimiro y en marzo dimitió Eduardo García tras 11 años al frente de la entidad abriendo una etapa de interinidad con Sergio Corral al mando que dejó paso desde el 28 de julio a la llegada de Antonio Jesús López Nieto a la presidencia cajista. Este cambio de rumbo en la poltrona de Los Guindos también ha traído otro cambio en la dirección deportiva. Manolo Rubia se jubiló el pasado 31 de julio después de toda una vida en el club ejerciendo diversas labores, lo que ha posibilitado el regreso de Juanma Rodríguez al frente de los designios deportivos del club verde.

Ojalá este 2021 sea un año malo de transición hacia una etapa mucho mejor a partir de 2022. El club tiene por delante dos retos importantes a corto plazo. En Europa se puede soñar con un Unicaja luchando por estar en la Final Four de la BCL. Estar en mayo luchando por el título continental entre los 4 mejores equipos de esta competición no parece ninguna quimera. La BCL no tiene el nivel competitivo de Euroliga o Eurocup y el Unicaja debe competir por estar en esa Final a Cuatro. Para ello tiene por delante desde finales de enero un Top 16 en el que debe ser uno de los dos primeros de su grupo. después solo le quedaría superar un play off de cuartos de final para alcanzar la lucha final a cuatro por el título continental.

En la Liga Endesa, el objetivo está claro: Recuperar lo antes posible un sitio entre los 8 primeros de la clasificación y así poder estar el próximo mes de mayo en la lucha por el título de Liga. Un segundo año sin play off sería demasiado duro. Casi insoportable. De momento, toca decir adiós a este 2021: un año perdido para el Unicaja Baloncesto.