Si el coronavirus respeta (ojalá) a las plantillas del Unicaja y el Casademont Zaragoza, el 2 de enero es la fecha marcada en el calendario para el regreso de Adam Waczynski al Martín Carpena. Dentro de tres días, si el ‘bicho’ lo permite, el alero polaco regresará a la que fue su casa durante cinco temporadas. En esos años, ‘King Kong’ creó un vínculo muy fuerte con la ciudad y la afición verde le guarda un gran cariño por lo hecho sobre el parqué y fuera de las pistas.

La unión de Waczynski a la ciudad es tal que su mujer y sus hijos siguen viviendo en la Costa del Sol. El polaco no ha sido uno de esos jugadores que han estado de paso por el club y se han marchado sin dejar impronta. Su actitud profesional y personalidad le han convertido en un jugador inolvidable y del que todos hablan maravillas. Prueba de ello fue su gran implicación con el programa One Team de la Euroliga y su cariño a los chicos de Down Málaga.

A nivel deportivo también se puede considerar al alero polaco como un jugador histórico en la entidad de Los Guindos. Sus cinco campañas en Málaga le han convertido en el noveno jugador con más partidos disputados con la camiseta verde (273). Por delante solo se han quedado nombres ilustres de la entidad: Kenny Miller (280), Carlos Jiménez (288), Gaby Ruiz (315), Alberto Díaz (328), Fran Vázquez (342), Carlos Suárez (421), Carlos Cabezas (515) y Berni Rodríguez (683).

Y además está entre los mejores de la historia del club en algunas estadísticas. Waczynski es el 11º máximo anotador del equipo malagueño con 2.181 puntos (7,98 de media por partido) y es el tercer mejor triplista del club con 413 tiros de 3 convertidos (1,51 por encuentro) y con buenos porcentajes: 43,34% (7º en la historia cajista). Entre otras estadísticas también está en el Top 10 de victorias con la elástica verde: 9º con 152 triunfos. A nivel de títulos, formó parte la plantilla que se alzó con la Eurocup en la campaña 2016/17.

El Unicaja no renovó el contrato con Waczynski el pasado verano y ahora regresará al templo verde con la camiseta del Zaragoza, equipo contra el que casualmente hizo su mejor partido con el Unicaja. Fue la pasada campaña (30 de octubre de 2020) en un encuentro de Liga Endesa en que firmó 19 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 3 faltas recibidas, en 22:23 minutos sobre el parqué.

Salvo excepciones, el Carpena suele recibir con honores a jugadores y entrenadores que defendieron su escudo. Y el domingo con Adam Waczysnki no será menos. Ni la reducción de aforo al 50% aprobado por Sanidad para los partidos en enero en espacios cerrados podrá evitar que ‘King Kong’ se lleve una ovación de gala cuando su nombre suene por la megafonía del pabellón en la presentación de los equipos previa al choque.

Viejos conocidos

También regresan al Carpena con el Casademont Zaragoza, salvo contratiempo, otros dos excajistas: Omar Cook y Deon Thompson. El veterano base estadounidense perteneció al Unicaja durante las temporadas 2008/09 y 2009/10. Doce campañas después sigue dando guerra en la ACB. Por su parte, el pívot con pasaporte costamarfileño vistió de verde en la 2019/20 y en la pasada campaña, sin dejar un gran recuerdo en la afición cajista. Habrá que ver si el recibimiento a Thompson también es caluroso... o no.

El Casademont Zaragoza llega con la moral por las nubes

El Casademont Zaragoza llega este domingo al Martín Carpena tras el subidón de haber ganado este martes al Baskonia. En uno de los pocos partidos que pudo disputarse en esta jornada 15, los aragoneses apabullaron (97-79) a un desdibujado Bitci Baskonia.

En el Pabellón Príncipe Felipe, el Bitci Baskonia sufrió un duro revés en sus aspiraciones para certificar su clasificación para la Copa del Rey de Granada al caer contra un Casademont que cimentó su sexto triunfo del curso en la primera parte (52-26).

El escolta estadounidense Matt Mobley, con 20 puntos, se erigió en el el jugador más destacado de los pupilos de Jaume Ponsarnau, que se alejan de los puestos de la zona baja aunque no le alcanza para soñar con el torneo copero en la Alhambra, donde todavía sueña el Unicaja con poder estar.