Fotis Katsikaris compareció en rueda de prensa a dos días del encuentro entre el Unicaja y el Valencia Basket en el Martín Carpena, una cita en la que los malagueños apuran sus últimas opciones de conseguir la clasificación para la Copa del Rey. Y para ello es obligatorio sumar una nueva victoria: "Es el momento de mirar hacia arriba. Tenemos un rival durísimo, con mucha calidad, experiencia, y vamos a dar un paso adelante para intentar ganar y seguir con la confianza y el carácter que debe crear este equipo", afirmó.

El técnico griego del Unicaja asegura que “será un partido durísimo, dentro de todos los aspectos. Será muy físico y ellos tienen mucha calidad, por lo que tendremos que jugar más físico que ellos”. "Tenemos que hacer las cosas básicas con la misma actitud e intensidad de Zaragoza, incluso más, hacer un esfuerzo extra para controlar la pintura. El rival tiene una línea interior muy potente de físico y calidad y será una de las claves, controlar el rebote defensivamente. Estoy esperando un partido muy intenso. Espero que vamos a estar preparados para enfrentar el partido”, añadió. "El Valencia Basket no te va a permitir errores, son un equipo con talento, muy vertical. El objetivo es intentar entrar en la Copa ganando el domingo y luego en Bilbao. Eso nos da el camino de un equipo que puede estar arriba”, comentó Katsikaris.

El heleno vio cosas muy positivas frente al Zaragoza y espera que sus jugadores lo repitan para poder doblegar al Valencia Basket. "Jugar simple, a veces nos complicamos la vida en ataque. Dimos 31 asistencias y varias fueron simples, un compañero al lado, un pase sencillo, a veces botamos sin sacar ventaja para buscar una asistencia imposible. Los hábitos del entreno son importantes, estamos buscando cómo mejorar en defensa y en jugar cada posesión. Todo el mundo quiere defender cada posesión pero es difícil que en un partido a 40 minutos siempre estés. El otro día luchamos por cada balón. Ese partido se acabó, sacar las cosas buenas que hemos hecho. Estaba un poquito mermado Zaragoza, el Valencia es un rival muy fuerte, con mucho físico y talento verticales. Hay mucha Liga, el objetivo es entrar en la Copa, con las posibilidades que podamos tener ganando el domingo y el Bilbao. Cuando hemos jugado con otros equipos, nos faltaba algo, quizá suerte, pero la suerte la consigues tú con tu trabajo".

Por último, Katsikaris ha apuntado a la necesidad de contar con el apoyo del público para este importante partido. “Por el horario y la importancia del partido habrá más publico. Es un horario bonito para disfrutar del partido, almorzar después y tener el día libre. Vamos a tener más gente, es un factor importante el Carpena puede ayudar al equipo en un momento complicado. Echamos de menos mucho el ambiente. He estado como rival muchísimas veces y el empuje daba alas a los jugadores, es de las canchas más duras de España cuando está llena y empuja al equipo. Esperemos hacer un trabajo para que la gente crea en nosotros. Agradezco a la gente que viene cuando no estamos bien y no tenemos resultados. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más", dijo Katsikaris.