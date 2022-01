La ilusión del buen partido contra el Zaragoza, la confianza de que el +40 contra los maños fuera el inicio de algo nuevo y la esperanza de que jugar la Copa fuera todavía posible se acabó. Ahora ya sí. De forma matemática. El Valencia Basket devolvió al Unicaja a su cruda realidad. Los taronja ganaron este mediodía dominical 82-87 en el Carpena y despertaron al Unicaja y a su afición de un sueño copero que ya pasa a ser solo una fantasía.

Para los verdes era un día clave. La imagen ofrecida contra el Casademont Zaragoza invitaba a pensar en el ¿y por qué no? Tener enfrente a un enemigo directo en la lucha por el billete copero convertía esta cita en un examen final con posibilidad de premio doble. Pero el equipo no estuvo a la altura ante un rival mejor, con una plantilla más equilibrada, con las ideas más claras, con un baloncesto más eficaz y que aunque todavía no lo tiene asegurado al cien por cien, apunta a que ellos sí estarán a mediados de febrero en Granada jugando con los mejores equipos de la ACB el torneo del k.o. ¡Qué envidia!

Es frustrante lo poco que le dura la alegría al Unicaja de un tiempo a esta parte. Fue un subidón lo de mitad de semana ante el Zaragoza. Pero 5 días después, el equipo vuelve a estar en tierra de nadie en una clasificación que cuando se actualice con todos los partidos que hay aplazados va a dejar a los de Katsikaris demasiado lejos de los mejores. Es una lástima, pero es lo que hay.

Después de la peor entrada en la historia del Carpena, el Palacio lució este domingo un mejor aspecto. El público tiró del equipo y creyó en los suyos al principio, pero también perdió la fe muy pronto en una remontada que nunca pareció posible, salvo cuando el partido agonizaba en un esfuerzo final que no iba a ningún lado.

El Unicaja "amenazó" el primer cuarto con volver a dar una buena imagen, pero se diluyó a partir de mediado el segundo cuarto quedando a merced de un rival que dominó a placer el ritmo y el marcador. Nada hizo presagiar, eso sí, en los primeros 10 minutos el desenlace que estaba por venir una hora y pico después. Fue un inicio de partido muy entretenido. Vibrante. Esta vez el Unicaja sí arrancó muy enchufado. Francis Alonso apareció en el 5 inicial y el canterano lideró el primer empujón en el marcador, 16-9. Al Valencia le costó entrar en un partido en el que el ritmo lo marcaba un Unicaja que alcanzó el final del primer cuarto 3 arriba, 20-17.

Al equipo le aguantó la gasolina y la concentración hasta el 28-26. De repente, el equipo se cayó. Es verdad que hubo un par de técnicas y una falta en ataque muy cuestionables, pero no es excusa para encajar un parcial de 2-17 que puso al Valencia 10 arriba, 30-40. Ocho pérdidas de balón, mala selección de tiro, nula actividad defensiva, ausencia de rebote ofensivo... el partido alcanzó el descanso con 32-44, con Micheal Eric con 4 faltas personales y el futuro muy negro en el horizonte.

El arranque del tercer cuarto fue peor. Un 0-5 puso el 32-49 y obligó a Katsikaris a pedir un tiempo muerto después de solo 100 segundos jugados. La desventaja fue a más. Puerto puso el +21, 39-60, con 15 minutos por jugarse. Hasta +22 tuvieron los naranjas ante un Unicaja desacertado, sin ideas, empeñado en tirar de 3 sin buscar otras opciones e incapaz de rebotear para correr en transición o para tener segundas opciones en ataque. El partido alcanzó el minuto 30 con 48-66 y todo decidido.

Después de una máxima desventaja de 23, 50-73, el Unicaja maquilló su derrota en un esprint final en el que más con el corazón que con la cabeza los verdes aprovecharon la relajación del rival para acercarse en el marcador. Al final, 82-87. Insuficiente.

El miércoles, en Bilbao, el Unicaja cerrará la primera vuelta liguera jugando el partido que tiene atrasado desde la última semana de diciembre. Será pensando ya en el play off por el título. Porque la Copa ya es historia, pero un nuevo reto emerge a partir de hoy mismo: Remontar en la clasificación para estar estar, en mayo sí, entre los 8 mejores cuando acabe la Fase Regular y arranque la lucha por el título. El Unicaja no puede volver a fallar y Bilbao debe ser el inicio del camino.