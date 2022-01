El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, participó este martes en el programa 'Zona Verde' de 101 Televisión, en el que habló de la actual situación del equipo, lejos de los objetivos marcados al inicio de la temporada.

Respecto al brote de coronavirus aparecido en el equipo en estos últimos días, el director deportivo comentó: «A mi me gusta ser positivo y sacar lo mejor de las circunstancias adversas. Tenemos que aprovechar este momento para resetear y recuperar a los jugadores. Lo que me preocupa es que el equipo esté sano», apuntó.

Sobre la posibilidad de reforzar la plantilla, Juanma Rodríguez, reconoció que se está estudiando el mercado, pero volvió a decir que no hay demasiadas opciones de jugadores que tengan el perfil que se busca. «No quiero que suene a excusa, pero hay una dificultad en el mercado para fichar. La NBA está fichando hasta jugadores retirados porque no quieren parar. No aplazan partidos y eso dificulta mucho poder traer a alguien. Tenemos que sacar esto adelante. El momento actual no es fácil. Creo que tenemos plantilla para tener un mejor rendimiento. Lo que se trata es que las piezas encajen y encontrar la causa por la que no hemos dado la talla ante rivales más fuertes o físicos», apuntó Rodríguez.

Respecto a si corre peligro el puesto de Fotis Katsikaris, Rodríguez recordó que el técnico griego tiene un año más de contrato garantizado. «Fotis tiene contrato para dos temporadas. Le trasladamos confianza y estamos en constante comunicación. Tiene dos años de contrato y hay que apoyarlo para que el equipo mejore. Hay que ayudarlo, no cuestionar sus decisiones. Entiendo las críticas de los aficionados y la prensa, pero también pido ayuda»

El director deportivo cajista es consciente de que la situación del equipo es preocupante. «Hemos estado bastante irregulares durante la temporada. No hemos sido consistentes y no hemos crecido en nuestro juego. Es verdad que el equipo compitió en todos los partidos, pero a veces solo lo hacemos cuando vamos muchos puntos por debajo en el marcador. Hay que hacer autocrítica para ver en qué nos equivocamos», finalizó en su comparecencia en 101 Televisión.