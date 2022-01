El entrenador del Unicaja Fotis Katsikaris analizó este lunes la situación del equipo 24 horas antes del estreno en el Top 16 de la Bassketball Champions League (BCL) ante el U-BT Cluj Napoca de Rumanía. El técnico griego adviertió en su comparecencia ante los medios de la peligrosidad del rival y analizó el estado de los jugadores después del parón competitivo de las dos últimas semanas.

El técnico griego admite que por el brote de Covid que ha pasado el equipo, es difícil saber cómo están los jugadores. “Es complicado, ya que no hemos podido trabajar como grupo. También tenemos la lesión de Tim Abromaitis. Es muy fuerte, a ver si aguanta el dolor. Está mucho mejor porque era un esguince grave, está haciendo cosas solo, pero ese trabajo no es lo mismo. No lo veo con opciones para este partido, creo que más para el del domingo en Bilbao, pero vamos a ver. Hemos tenido solo dos días para entrenarnos. A ver mañana cómo está el equipo”.

Sobre el rival, el U-BT Cluj Napoca de Rumanía, Katsikaris ha advertido que se trata de un rival “que ha sorprendido a mucha gente al entrar desde la fase clasificatoria de agosto y ser campeón de su grupo en la primera liguilla con solo una derrota. Juegan muy bien al baloncesto. Es un equipo rumano porque su entrenador es rumano, pero son todos extranjeros. Sus jugadores locales tienen muy poco peso en el equipo. Tiene jugadores en cada posición muy peligrosos, de perfil anotador. Tienen un juego muy dinámico que debemos parar. Juegan con mucha energía. Hay que parar su contragolpe porque meten el 30-35% de sus puntos en transiciones. Tienen equilibrio en su juego. Stipanovic les da mucho equilibrio y Patrick y Brown son sus otros dos jugadores claves en ataque, en el uno contra uno. Tendremos que sufrir para ganarles”.

Para el preparador heleno, cada partido de la liguilla del Top 16 será muy importante. “Las expectativas son altas. Cada partido y cada punto en el Top 16 van a ser muy importantes. Nuestro objetivo es estar entre los dos primeros del grupo, tener en los play offs el factor cancha sería mejor, por lo que hay que intentar ser primero. Es un grupo muy peligroso, a expensas de cerrarse con el Hapoel Jerusalem o el Prometey, que creo que pasarán los israelís. Tenemos ahora muchos partidos seguidos y tenemos que estar preparados”, aseguró.

Respecto al cambio de calendario, con el Cluj en lugar del Oostende en esta primera jornada, Katsikaris lo asume con resignación. "Nunca sabes, pero parece que sería mejor jugar contra Oostende, pero es un cambio que se ha hecho de calendario y hay que jugar contra Cluj. Ya está".

Por último habló del nuevo fichaje, Devin Williams, que no jugará contra el Cluj. "Llega mañana martes. A ver cómo está. Necesitará ritmo de juego. Sabemos que está recuperado al cien por cien de su lesión. Veremos su adaptación, algunos jugadores necesitan más tiempo y otras menos. Es un jugador muy fuerte, muy duro. Usa su cuerpo, rebotea, es algo que nos puede ayudar dentro, en ataque y en defensa. Pone su cuerpo y lo usa bien en el poste bajo. Vamos a exigirle un poco más en el bloqueo directo, creo que tiene velocidad para ser más agresivo. Veremos cuándo está disponible según lo veamos", finalizó.