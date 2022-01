Día para olvidar en Los Guindos. El segundo consecutivo. Si el martes fue por cuestiones estrictamente deportivas, con la dolorosa derrota en el estreno de la segunda fase de la Basketball Champions League contra el Cluj Napoca de Rumanía, esta vez fue por dos reveses médicos muy serios, que dejan a la plantilla muy mermada de cara a los próximos partidos.

El primer protagonista fue Michael Eric, que dice adiós a la temporada. El pívot nigeriano sufrió una lesión en su rodilla derecha en el partido contra los rumanos que le supondrá pasar por el quirófano y estar de baja durante varios meses. Una pena para el jugador nigeriano y un problema más para el club.

«Muy mala noticia para el Unicaja y Micheal Eric. El jugador sufrió en el partido de ayer ante el UB-T Cluj Napoca una importante lesión en su pierna derecha. Tras las pruebas realizadas en el día de hoy en Hospital QuirónSalud se ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior. El jugador se perderá el resto de la temporada», comunicó el club en su sitio web este miércoles.

La verdad es que las primeras exploraciones a las que se sometió el jugador en el propio pabellón ya presagiaban lo que horas después ha sido oficial: una lesión muy grave y su baja definitiva para lo que resta de curso.

Pero las desgracias nunca vienen solas. El martes aterrizó en Málaga Devin Williams para incorporarse a la disciplina del equipo cajista como un refuerzo para el juego interior. El norteamericano de 27 años y 2.06 metros vio en el antepalco del Carpena el Unicaja-Cluj acompañado de su madre.

Williams, que sufrió una lesión en el sóleo hace unos meses, llegó a Málaga sin confirmar su fichaje de manera oficial hasta que los médicos del club pudieran certificar que sus problemas físicos estaban olvidados. Los problemas de sóleo son muy traicioneros y el club no quería ningún riesgo.

El doctor José Nogales examinó al jugador el propio martes y este miércoles pasó por el Hospital Quirón para completar un examen médico que no ha aprobado.

A última hora de la tarde, el club hacía oficial lo que ya era más que un rumor en el entorno cajista: «El jugador Devin Williams no podrá incorporarse al Unicaja finalmente, ya que no ha superado el reconocimiento médico que se le ha realizado a su llegada a Málaga, un requisito necesario para hacer efectivo el contrato entre las dos partes. En vista de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas, los servicios médicos del club han determinado que el jugador no es apto para formar parte de la plantilla del Unicaja, y por tanto su contrato no podrá entrar en vigor al incumplirse la condición de superación del reconocimiento médico.

El club ha comunicado al jugador esta circunstancia y que, lamentando mucho la situación y como estaba previsto en el acuerdo, Devin Williams no se incorporará a la disciplina de nuestro equipo».

Se da la circunstancia de que es la segunda vez que pasa esto con un fichaje en lo que va de temporada. El pasado verano se vivió un episodio similar con la frustrada llegada del base italiano Marco Spissu. El exjugador del Dinamo Sassari llegaba a la Costa del Sol un miércoles y ese mismo jueves se sometía a un reconocimiento médico que no superaba a causa de una artrosis precoz en las caderas, por lo que el club de Los Guindos decidía abortar la operación. Spissu fichó unas semanas después por el Unics Kazan de Rusia, equipo con el que está disputando la Euroliga.

La plantilla queda ahora en una situación muy complicada en su juego interior, con Rubén Guerrero (que ya no saldrá cedido) y Yannick Nzosa como únicos pívots puros del equipo.

Desde la dirección deportiva ya se trabaja a marchas forzadas buscando al menos un recambio para la posición de center, que será complicado que llegue a tiempo para jugar el próximo domingo en Bilbao, en la que será la última jornada de la primera vuelta de la Fase Regular de la Liga Endesa.