Fotis Katsikaris vive su peor momento como entrenador del Unicaja. Justo ahora que se cumple un año desde su llegada a Málaga para sustituir al destituido entonces Luis Casimiro, su posición al frente del banquillo cajista está más en entredicho que nunca. Su popularidad entre los aficionados ha caído en picado y desde dentro del club también empiezan a surgir voces que apuntan a que debe dejar de ser el primer entrenador cajista.

La crisis del equipo es evidente. Los resultados son malos y el juego es todavía peor. Eliminado de la Copa del Rey de Granada, fuera de los puestos de play off prácticamente durante toda la primera vuelta liguera y ahora con un 0-1 en la clasificación de la liguilla de la segunda fase de la Basketball Champions League (BCL), el Unicaja es un equipo a la deriva.

Las declaraciones de Katsikaris tras perder contra el Cluj denotan que el griego está superado por la situación: "No podemos seguir así. Si no nos ponemos a sudar no tendremos ninguna suerte. Ya han pasado muchos partidos. Parece el 'Día de la marmota'". "Soy el máximo responsable y cada uno de los jugadores tiene que saber en la situación que estamos. No lo merece el club, ni el aficionado. Es el momento que cada uno coja su responsabilidad". "Estoy muy dolido, es fácil echar la culpa a los jugadores. Lo que hay que hacer es cambiar totalmente la mentalidad, la agresividad... No podemos seguir con esta línea. Tenemos que salir y morder. ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos que reaccionar"...

La verdad es que el equipo parece "muerto". Su baloncesto es muy pobre y todo está centrado en los lanzamientos triples y los uno contra uno. No hay circulación de balón, no hay juego de equipo y da la sensación que los jugadores no creen en lo que hacen o no saben hacer lo que su entrenador les pide. La plantilla tiene carencias, eso es obvio, pero no son tan importantes como para esta situación tan extrema.

Katsikaris, hasta ahora, ha tenido el apoyo absoluto de los rectores del club. Juanma Rodríguez, director deportivo, lo ha verbalizado siempre que se le ha preguntado al respecto. Pero ya empiezan a salir voces discordantes desde dentro de la propia entidad sobre si la mejor solución sería un cambio de rumbo en el banquillo.

La grada del Carpena, hasta ahora, no ha estallado y solo se han oído pitadas muy limitadas y dirigidas más al equipo en conjunto que a Katsikaris o algún jugador de manera especial. Pero en las últimas semanas, sobre todo tras consumarse el fiasco de no lograr el billete para la Copa, lo cierto es que buena parte de los aficionados han utilizado las redes sociales para discutir la figura del heleno y para pedir al club cambios en la dirección técnica.

La pregunta es evidente, ¿corre peligro real Fotis Katsikaris como entrenador del Unicaja? Salvo giro radical de los acontecimientos en las próximas horas, el griego parece que será el que dirija al Unicaja el próximo domingo a partir de las 12.30 horas en el Bilbao Arena, en el choque liguero contra el Bilbao Basket. Ese partido puede ser un ultimatum para el actual entrenador cajista. Dependiendo lo que pase ante los vascos, el resultado final y, sobre todo, la imagen que dé el equipo, podría haber novedades a partir del próximo fin de semana.

A Katsikaris le favorece el tener un año más de contrato firmado en Málaga (su rescisión ahora le costaría al club un dineral) y también que no hay entrenadores en el mercado que convenzan al club para tomar las riendas del equipo de aquí al final de temporada. Dusko Ivanovic, Ibon Navarro (recientemente destituido en Andorra) o Joan Plaza son los técnicos con más nombre que hay ahora en el paro.Por unas cuestiones o por otras, ninguno de ellos parece encajar en esta situación desesperada y tampoco es fácil que aceptasen (en caso de negociación) fichar por solo cuatro meses. Y es que en Los Guindos tienen claro que el próximo verano es el momento idóneo de iniciar otro proyecto con otros jugadores y con otro entrenador. Gusta Pedro Martínez más que ninguno. El actual entrenador del Baxi Manresa sería el deseado para reflotar el equipo. Pero para eso todavía es pronto. Y el problema actual requiere una solución inmediata. Las próximas horas y días serán determinantes.