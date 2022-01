Un Unicaja voluntarioso, pero sin rebote, más concentrado que otros días, pero igual de previsible en su juego de ataque que siempre y más intenso, aunque muy irregular en su actividad defensiva, perdió en su visita al Surne Bilbao Basket, después de 40 minutos en los que fue casi siempre a remolque de un rival superior, sobre todo bajo los aros. Es verdad que no fue un mal partido en general de los de Fotis Katsikaris, pero perder por poco (83-77) no puede ser nunca un consuelo para un club con la historia del de Los Guindos. Veremos qué pasa con los nuevos fichajes. Queda toda la segunda vuelta de la Liga por delante y hay tiempo para volver a creer. Con los que había hasta ahora es más que evidente que no daba.

El caso es que Bilbao fue este último domingo de enero un capítulo más de esta inquietante novela de intriga y terror que el Unicaja 2021/2022 escribe casi cada vez que se viste de corto y salta a la pista en el Martín Carpena o fuera del Palacio. La historia tiene casi todas las veces el mismo prólogo (mal arranque de partido), el mismo nudo (querer y no poder) y el mismo desenlace (derrota). Es verdad que esta vez el inicio no fue tan tétrico como otros partidos, pero el resto fue más de lo mismo. Demasiado repetitivo lo de este curso del otrora respetado, peligroso y aspirante a todo Unicaja, pero convertido ahora en un equipo más de la Liga. Lo que pasó la matinal dominical en el Bilbao Arena se veía venir en un Unicaja más pendiente estas últimas horas de salidas y entradas que del partido propiamente dicho. Sin Micheal Eric (lesionado), sin Devin Williams (lo pidieron por Amazon, pero se lo mandaron por Aliexpress) y sin Dejan Kravic, sin ficha todavía para este partido, el equipo perdió centímetros y potencial debajo del aro. Tampoco jugó Norris Cole, descartado por Katsikaris mientras su sustituto, Matt Mooney, se montaba en un avión en Estados Unidos para llegar el lunes a Málaga para ser el nuevo director de juego verde. Ante tanto trasiego, el equipo hizo lo que pudo, pero no le dio. Solo un dato para entender el 83-77 final: el Bilbao capturó 47 rebotes, de ellos 15 en ataque. El Unicaja sumó 30 rechaces. Con 17 posesiones menos que tu rival es imposible ganar. Ni al Bilbao ni al Basket 4 Life de Liga Nacional. Sabíamos todos que no era el mejor día para visitar a los "hombres de negro". Este Bilbao está de dulce. Les sale todo. Están en dinámica ganadora y con todo de cara se creen mejores incluso de lo que realmente son. Mumbrú tenía claro dónde hacer daño, buscó a sus interiores una y otra vez y la táctica le salió perfecta. Es muy heavy, pero el Unicaja acaba la primera vuelta con solo 7 victorias y la friolera de 10 derrotas. Son cifras que no aguantan ningún debate. Y es que el equipo no ha dado la talla desde el arranque del curso, ha perdido contra cualquiera que le ha jugado medio serio 20 ó 25 minutos y ha sufrido, especialmente, cada vez que se ha montado en el AVE o en el avión porque jugar fuera de Málaga ha sido un drama continuo desde septiembre hasta hoy. Con Jaime de base y Guerrero de center, el Unicaja arrancó el partido bastante más concentrado de lo que lo hace habitualmente. El Bilbao buscó hacer pupa en la pintura con Delgado, pero entraron los tiros exteriores, Bouteille se gustó ante sus ex y el intercambio de golpes lo aguantaron los verdes de manera más que digna durante los 10 primeros minutos, 23-21. El Bilbao volvió mucho mejor del primer parón. Hakanson hizo daño desde el perímetro y Katsikaris se vio obligado a parar el partido con 30-21, después de un 7-0 de parcial. El tiempo muerto del griego no sirvió para parar la sangría. El Bilbao corrió siempre que pudo y la diferencia creció hasta los 10 para los vascos, 39-29. El cuarto triple sin fallo de Abromaitis colocó el 41-36 ya dentro de los dos últimos minutos. Al descanso, el partido se cerró con una desventaja de 8 puntos, 46-38. Demasiados puntos recibidos y poco movimiento de balón de los verdes en ataque después de 20 minutos en los que el Unicaja casi siempre fue a remolque. Aguantó el tipo el Unicaja en el inicio del tercer cuarto. Hizo la goma, pero sin dejar al rival irse, 54-48, mediado este tercer parcial. El Bilbao siguió haciendo daño en la pintura. Los de Mumbrú tenían claro donde estaba el filón y cargaron el juego en sus pívots, lo que ler permitió entrar en los 3 últimos minutos del cuarto con la máxima ventaja, 12 arriba, 62-50. El partido entró en los 10 minutos finales con 64-53 y cada vez menos margen para remontar. El Unicaja no le perdió la cara al partido. Eso hay que reconocerlo. Se puso a 7, 66-59, con poco más de seis minutos por jugarse. La lucha por el rebote lastró las opciones cajistas de la presunta remontada. Hasta dos y tres bolas extras tuvieron los vascos en sus ataques al imponer su dominio bajo los aros. A base de triples y de canastas más de corazón que de pizarra, los verdes apretaron el marcador, pero sin premio final.