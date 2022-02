El Unicaja recibirá este miércoles al Filou Oostende con la obligación de ganar tras el tropiezo de la primera jornada frente al Cluj-Napoca. El equipo belga es todo un desconocido para los aficionados verdes más jóvenes, pero ya visitó el pabellón de Ciudad Jardín para medirse al equipo malagueño en la Copa Korac en la temporada 1998-99, en un encuentro que ganó el cuadro cajista por 78-71.

23 años después, el Unicaja y el Oostende vuelven a verse las caras en competición europea, en este caso en la segunda jornada del Top 16 de la Basketball Champions League. Los belgas cuentan con un róster con muchos desconocidos, aunque también con jugadores con pasado ACB como el alero Conger o el ala-pívot Gillet. Se han ganado el derecho a estar en esta segunda ronda tras quedar tercero de su grupo con un balance de 3-3 y luego eliminar en el ‘play-in’ al Igokea bosnio tras remontar en el último encuentro a domicilio de esta eliminatoria al mejor de tres partidos.

El conjunto dirigido por el croata Dario Gjergja cuenta con núcleo de americanos que son sus líderes ofensivos sobre la pista y otros jóvenes talentos belgas que completan la rotación, aportando desde el banquillo. El veterano Dusan Djordjevic, base de 38 años, es el timonel del equipo en el inicio y en los momentos claves del partido.

Dusan Djordjevic Base

Jugador con mucha experiencia y veterano, 38 años. No destaca por su velocidad, pero es un buen penetrador. No es un especialista en el tiro, hace jugar a los compañeros. Muchas de sus penetraciones acaban en pase. Su corpulencia le hace sacar ventajas en los contactos. Puede generar en el poste bajo y en el tiro de media distancia. No suele buscar el tiro desde el triple.

Phil Booth Escolta

Uno de los jugadores de la plantilla con más minutos sobre la cancha. Uno de los referentes ofensivos. Anotador. Capaz de meter de tres en situaciones complicadas. Es un anotador puro. También es capaz de doblar el balón cuando recibe ayudas. Muy agresivo en la pista, sobre todo buscando las penetraciones hacia el aro.

Levi Randolph Alero

Suele salir de inicio en el puesto de «3». Cuando comparte pista con su compañero Conger actúa en el «2». Se trata de un jugador muy completo, otro de los líderes del Oostende en ataque. Muchos puntos, también muchos minutos. Capaz de penetrar y sacar ventajas en el poste bajo. Buen tiro de media distancia. Buenos porcentajes desde el triple. Es capaz de decidir y anotar en los últimos segundos de posesión. Especialista en sacar faltas y anotar desde la línea.

Demitrius Conger Alero

Pasado en la Liga Endesa. Su «sexto» hombre. Suele partir desde el banquillo, pero tiene gran presencia en pista. Jugador completo. Es un alero muy activo sin balón. Sabe anotar y sacar ventaja en los cortes hacia el aro. Ha llegado hace poco al plantel belga y ya ha demostrado que es capaz de ser importante. Buenos números en la Basketball Champions League.

Pierre-Antoine Gillet Ala-pívot

Su ala-pívot titular. Al igual que Conger, con pasado en la ACB. Jugador veterano de 30 años. Tirador. Si tiene posición de tiro no se lo piensa. Sabe ocupar bien las esquinas. Buen tiro de media distancia. Aporta experiencia a su equipo.

Amida Brimah Pívot

Jugador africano, de Ghana. Es un pívot alto y ligero. Capaz de anotar cerca del aro. No destaca por su corpulencia física, pero gracias a su movilidad puede rebotear, en defensa y en ataque, y jugar el bloqueo y continuación. Especialista también en el tapón, debido a sus largos brazos. El juego interior cajista deberá hacer un partido serio para superarle cerca de los tableros.

Keye Van der Buurst Base

Base joven. Buen complemente desde el banquillo. Es un buen pasador, pero también con una muñeca aceptable. Mejor en el tiro de media distancia que en penetraciones. Algo frágil físicamente. No tiene un rol principal.

Simon Buysse Escolta

Escolta. Es un complemento desde el banquillo. Especialista en el tiro abierto. Buen tirador desde el triple y desde la media distancia. No es un fijo en el equipo. Flojo en el aspecto defensivo.

Olivier Troisfontaines Alero

Tampoco es un fijo en las rotaciones del equipo belga. Capacidad para aportar desde el triple y en el rebote ofensivo.

Mikael Jantunen Ala-pívot

Jugador joven, 21 años. Ala-pívot con bastante buen tiro desde la línea de 6,75. Suele buscar bien los espacios para recibir y lanzar abierto. Buenos movimientos sin balón. Capaz de ayudar al equipo en el rebote de ataque. Rol de «4» suplente, pero con aportación en pista.

Servaas Buysschaert Pívot

Pívot suplente. Relevo para dar descanso al titular, Brimah. Otro jugador, 22 años. Bien en el rebote en ambos lados de la cancha y en acciones de bloqueo y continuación.

Haris Bratanovic Pívot

Interior capaz de producir desde el banquillo. Muy joven, 20 años. Más corpulento y lento. Sabe posicionarse bien en la zona. Aporta en el rebote. Lento para terminar las acciones. Otro recambio para Brimah.