Con Kravic y Mooney ya presentados en el Carpena, Juanma Rodríguez explicó el estado actual de la plantilla, qué aportan los nuevos integrantes y cómo quedan las aspiraciones para esta temporada.

"Nos quedamos con el juego interior cojo con la última lesión. Uno cuando toma las decisiones cuando puede, cuando se dan las circunstancias. Hemos creído que era el momento. Creemos que el equipo necesitaba eso, cambiar la dinámica. Son jugadores inteligentes. (Kravic y Mooney), quizá no muy aparentes físicamente pero sí inteligentes. Necesitamos energía, ilusión, motivación y mente limpia. Si ellos nos pueden ayudar, estoy convenido de que el resto se van a sumar", analizó el director deportivo.

La mala dinámica del conjunto verde y morado ha hecho brotar las caras de preocupación en el róster de Katsikaris. "Cuando las dinámicas vienen así hay de todos, pero veo las caras de preocupación y tienen ganas de sacar al equipo de aquí. La actitud y la predisposición es la mejor. Nos tenemos que ayudar cada uno y colectivamente como equipo, ellos están trabajando para eso. No veo a nadie que eluda responsabilidades". Además, asegura que los nuevos han irrumpido con fuerza: "Matt llega hablando mucho con todo el mundo en los entrenamientos, Dejan también. Esos nos va a ayudar".

Sobre la situación de Cole, Rodríguez aseguró que están en conversaciones con él y su agente. "Es un buen profesional pero por circunstancias que no podemos analizar en profundidad, aquí no ha cuajado. Quizá las expectativas eran muy altas, con Mooney que es menos conocido las expectativas son mejores y si hace algo bueno, nadie se lo esperaba… Norris es al contrario. Sus números ahí están, pero a veces los encajes de un jugador en el equipo no son los adecuados. Hemos decidido buscar otra solución para el equipo que pueda ser mejor. Sus agentes están explorando el mercado para buscarle una situación mejor, seguro que lo va a tener porque es un jugador con caché", reafirmó el dirigente.

En líneas generales sobre el rendimiento, él mismo asegura que esperaba algo mejor. "Si me voy a todas mis notas que tomé en verano, el equipo más o menos está donde ha estado los últimos años. No es una excusa, pero pensábamos que viniendo de dónde se venía, con un entrenador que conocía al equipo, la situación iba a cambiar. La realidad es que estamos más o menos igual. En este momento, todo el mundo debe dar lo máximo, ir al límite, es la mejor manera de prepararse a un partido duro. La situación de Dejan y Matt nos va a ayudar, pero los jugadores y el cuerpo técnico son los primeros decepcionados, pero con ganas de remediarlo. Creo que hay esa capacidad, ahora hay que dar con la tecla para que eso cambie.

Esta mala dinámica ha desembocado en que las gradas del Carpena estén cada vez más vacías. "Mi opinión personal es que la pandemia ha cambiado los hábitos de la gente. Hasta hace poco no se podía consumir nada en el pabellón, hay que ir con la mascarilla... Eso también es una parte. Lo estamos viendo en el resto de deportes, la gente no se engancha tanto. A partir de ahí, si no ganas, no despiertas pasión y expectación, eso lo sabemos y los jugadores también. Ellos sienten en apoyo aunque sean uno, dos o tres mil y están preocupados porque la gente no venga. No solo el día que venga el Madrid, porque viene gente de toda Andalucía… Lo sabemos, tenemos que ser humildes y saber ganarnos a la gente".

También comentó el no-fichaje de Williams tras no pasar el reconocimiento médico. "Sabíamos que había tenido una serie de problemas y su contrato estaba supeditado a ello. En 20 años no recuerdo cuándo ha sido el ultimo que no ha pasado reconocimiento… Y este año han sido dos. Le dijimos que igual nos veríamos en un futuro", remarcó Juanma Rodríguez.

Katsikaris, confirmado

Pese a los últimos números, las palabras del dirigente subrayan que Fotis Katsikaris es y será, al menos en un futuro próximo, el entrenador cajista. "Nosotros lo apoyamos, estamos con él, es un entrenador que ha tenido balance más positivo que negativo y es el primero que está 'jodido' y trabajando para revertir la situación. Estamos escuchándolo e intentando darle soluciones. Esa es la realidad a día de hoy. Es nuestro entrenador y vamos a estar con él, pero esto es deporte profesional. Si el grupo no hubiese estado con él se hubiesen tomado decisiones".

Otros dos nombres propios se colaron en la comparecencia: el de Yannick Nzosa y el de Rubén Guerrero. "Yannick fue un jugador que irrumpe sin pedir permiso, creyendo que todavía estaba en Los Guindos pero ayuda, es de los mejores del equipo. Ahí todo el mundo empieza a hablar, nos encanta predecir, hacer pronósticos… Sabéis que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Él está en ese proceso, aunque no ayuda la situación del equipo. Pero sabe de donde viene, ayuda a su familia, está en Los Guindos, se preocupa por el club. Ante una persona de esa calidad humana, lo ayudamos a que no se desanime y que vaya aportando poco a poco al equipo. Ahora parece un hermano gemelo, pero es él, es un chico al que ahora no le están saliendo las cosas pero está trabajando, está preocupado y estoy convenido de que la llegada de Dejan y Matt le ayudará. Hay que mejorar, pero en eso estamos. Y sobre Rubén, que estuvo a punto de abandonar Los Guindos, Rodríguez cree que sigue teniendo algo que aportar. "El otro día salió los últimos 8 minutos y cambió el partido. ¿Qué más le podemos pedir? Tuvo una formación en EEUU, llegó aquí con un plan de que fuese un pívot que fuese aclimatándose a la ACB, que fuera mejorando la presencia, pero. Creo que ha tenido mucha responsabilidad antes de tiempo. Eso no le ha ayudado. Como lo veo trabajar, va a ir para arriba seguro. Nos hemos planteado en algún momento que fuese a otro sitio para poder desarrollarse, creemos para él en el futuro. No hay muchos jugadores con esa humildad y poner siempre al club y al equipo por delante de él no jugar, estar callado, hacer vestuario… Así es cuando los equipos menores empiezan a crecer, con gente como él. No es para regalarle los oídos a Rubén, es la realidad, estamos encantando con él", zanjó.

Por último, fue preguntado por los objetivos del Unicaja de aquí a final de campaña. "Yo ahora ni pienso en el play off, pienso en el partido de mañana, del sábado y el siguiente", destacó con firmeza. "Siempre soy optimista. Si viera un grupo o situaciones que no tienen solución, tomaría otro tipo de decisiones nada agradables. El problema es que parece menos capaces de lo que son, es cuestión de confianza para darle la vuelta. Solo sé que es trabajo, trabajo y a lo mejor no es inmediato. Hay que ponerse al límite, al 200%. Al que venga, hay que trasmitirle que queremos, que estamos vivos. Tenemos que estar preparados para superar todas las dificultades. Estoy para ayudar, para animar al equipo, para intentar sacar lo mejor de cada uno. Hay jugadores que están a un nivel bajo, parecen muchísimo peores. Cuando uno está así tiene que agachar la cabeza, ser humilde y ambioso, poner el talento y esfuerzo al servicio del club. Estoy convenido de que saldremos para adelante pero fácil no va a ser".