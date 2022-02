El renovado Unicaja se juega su futuro en la Basketball Champions League (20.30 horas/AndalucíaTV/DAZN). Los de Fotis Katsikaris tuvieron un tropiezo inesperado en el arranque del Top 16, en casa frente al desconocido Cluj-Napoca rumano, y ahora regresan al Martín Carpena para recibir al Filou Oostende, ya con la sensación de que otro batacazo pondría el avance hacia los cuartos de final del torneo muy complicado. El equipo malagueño está obligado a ganar, no le queda otra, y para ello podrá contar con sus dos nuevas incorporaciones: Dejan Kravic y Matt Mooney.

El conjunto de Los Guindos se vio sorprendido en su estreno en esta segunda ronda por el Cluj-Napoca en el Palacio de los Deportes (73-79). Dentro de este grupo, en condiciones normales, el Unicaja no debería tener problemas para avanzar hasta el play off de cuartos de final pero, tras esta primera derrota, las cosas han cambiado y la necesidad de ganar para no verse en apuros mayores ha crecido. Un segundo tropiezo en casa en un grupo tan corto no sería definitivo, aunque dejaría al equipo contra las cuerdas.

Los presentes en las gradas del Martín Carpena -en el club esperan que se supere la pobre entrada del anterior encuentro europeo- podrán ver jugar de verde por primera vez a Dejan Kravic y Matt Mooney, que ya fueron presentados ayer y están metidos de lleno en la dinámica del equipo. Mientras tanto, serán Norris Cole -pendiente de resolver su futuro- y Micheal Eric -lesionado para toda la temporada- los que no se sienten en el banquillo.

Enfrente estará el Filou Oostende, un equipo con pocas caras conocidas pero con un núcleo fuerte de jugadores americanos que si tienen el día te lo pueden amargar. Este encuentro será el debut de los de Dario Gjergja en este Top 16, ya que no pudieron disputar la primera jornada al no haber terminado el ‘play-in’ entre el Hapoel Jerusalem y el Prometey -el cuadro ucraniano finalmente consiguió el pase y completa este grupo-. Los peligros belgas son su experto base de 38 años, Dusan Djurdjevic ,y sus dos mejores tiradores: Phil Booth y Levi Randolph. Gillet -ala-pívot- y Brimah -pívot- completan su mejor quinteto, con el alero Demitrius Conger como «sexto hombre».

Aunque pocos los recuerden, el Unicaja ya se midió al Oostende hace 23 temporadas en la Copa Korac. El encuentro en Málaga se disputó en el pabellón de Ciudad Jardín y fue el conjunto cajista el que se llevó el triunfo por 78-71. En tierras belgas, la victoria fue para el Oostende por un contundente 89-70.

El Unicaja tenía la ventaja en este Top 16 de tener un calendario que le permitía disputar las dos primeras jornadas en el Martín Carpena. Eran dos encuentros como local que debían haber dejado encarrilada ya la clasificación y muy encaminada la primera plaza del grupo de cara al cruce de cuartos de final. La primera bala frente al Cluj-Napoca ya la desaprovechó en un partido muy flojo. Hoy tiene la oportunidad de resarcirse y reconducir el rumbo en la competición de la FIBA. Todo lo que no sea ganar al Filou Oostende esta noche dejaría un futuro próximo complicado a nivel deportivo e institucional.