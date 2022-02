El Unicaja está vivo en la BCL. Una muy buena noticia en una temporada con pocas alegrías que echarse al cuerpo. El play off de cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL) vuelve a ser un objetivo al alcance de los verdes, tras ganar este miércoles 76-59 al Filou Oostende en un partido sin mucho brillo, pero en el que el Unicaja demostró ser mucho mejor que su rival.

El nuevo Unicaja de Mooney y Kravic está todavía por definirse. Contra el Oostende era su primer día "en la oficina" y no se pueden sacar muchas conclusiones tras un puñado de entrenamientos el pívot y solo un par de días en Málaga el base. Entiendo que con ellos hay más equilibrio y que el baloncesto puede ser otro. Pero habrá que esperar un poquito más para tener una opinión más real. De momento, buenas sensaciones de Kravic y también de Mooney, que jugó de "1" y de "2".

Hay que ser optimistas. Venimos de un mes de diciembre y de un mes de enero paupérrimos. Se han perdido muchos partidos y el juego ha sido, muchas veces, patético. Pero febrero ha empezado distinto, con un rayo de luz en forma de triunfo continental que abre un nuevo panorama. No sé si se puede hablar de brotes verdes, pero al menos el futuro parece menos negro y tétrico después de los 40 minutos contra los belgas.

Era una final. No había red. Era ganar o morir. El equipo asumió el reto ante un rival lejos del nivel de los verdes y también del Cluj que pasó por Málaga la semana pasada. El Oostende es un equipo con un buen perímetro, pero con más carencias interiores. Los belgas es verdad que no se rindieron, pero andan justitos de talento para una segunda fase de competición continental. Darán algún susto a algún equipo, sobre todo en su pista, pero no estarán en cuartos de final... salvo sorpresa mayúscula.

El Carpena volvió a mostrar un pobre ambiente en las gradas. Solo 2.986 fieles acudieron a la cita. Es verdad que los que van se entregan y ayudan del minuto 1 al 40 cantando y gritando, pero sigue siendo muy poca gente. La afición debe aunar esfuerzos con el equipo para crecer. No recuerdo una situación como la actual, en la que los jugadores necesitasen tanto a su "marea verde". Ojalá a partir de ahora cada partido tenga el equipo más calorcito a su alrededor. Falta le hace.

Los casi 3.000 que fueron vieron en directo un partido entretenido. Guerrero fue el primer protagonista verde y morado del partido. El pívot marbellí se puso las botas bajo el aro del Oostende. Con 8 puntos en 6 minutos lideró el 16-8 en el marcador. Los otros dos nombres propios fueron los debutantes. Kravic entró a 3.26 del final del cuarto y Mooney, un poquito después, con 1.14 por jugarse. A los dos les dio tiempo a meter una canastita. El cuarto se cerró con un cómodo 25-15 para los de Fotis Katsikaris.

Todo se complicó después. Volvió más entonado el equipo belga del primer parón. Después de un 0-9 en dos minutos y medio, Katsikaris tuvo que parar el partido con 25-24. Se llegaron a poner por delante, 25-26. Al Unicaja le costó anotar y todavía más rebotear, lo que equilibró las fuerzas a la hora del descanso, 35-34.

El Unicaja apretó atrás después del paso por los vestuarios y volvió a mandar con solvencia, 49-41, mediado el tercer cuarto. La ventaja fue a más hasta 13 arriba al filo de alcanzar el minuto 30. Guerrero dio el susto al irse cojeando y con la rodilla aparentemente dañada. El partido entró en el último cuarto con 57-46. No hubo tiempo para sufrir en el esprint final. Un triple de Suárez puso el +18, 69-51, con poco más de 6 minutos. Partido decidido y a pensar en otra cosa. Al final, 75-59.

El Unicaja se coloca ahora con 1-1 en la clasificación europea a falta de cuatro jornadas. Habrá que ganar tres de esos cuatro partidos que restan de la liguilla. Con solo dos victorias más y averages positivos con los rivales, también podría valer. Pero lo que está claro es que habrá que ganar a domicilio uno o dos partidos. Y es que solo queda recibir al Prometey ucraniano en el Carpena, lo demás son viajes a Ucrania, Rumanía y Bélgica. Muy complicado, es verdad, pero no imposible. Y menos si los nuevos fichajes siguen mejorando a nivel individual y el juego global del equipo. Yo ya estoy impaciente por el próximo partido. Será el sábado por la tarde en Zaragoza. A ver qué Unicaja nos encontramos a orillas del Ebro.