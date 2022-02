Una salida al Príncipe Felipe de Zaragoza siempre es dura, pero al Unicaja no le queda otra que dar la cara de una vez por todas en la Liga Endesa y dar la vuelta a una compleja situación, si es que quiere salvar la temporada, al menos, clasificándose para jugar el play off por el título. Una vez consumado el fracaso de no participar en la Copa del Rey de Granada, a los de Fotis Katsikaris no les queda otra que empezar a sumar victorias para terminar la Fase Regular entre los ocho mejores de la tabla. Y la primera oportunidad de darse una alegría le llega esta tarde frente al Casademont (18.00 horas/Movistar Deportes).

Si alguien piensa que el Unicaja va a tener un encuentro tan plácido como el de hace justo un mes frente al mismo equipo en el Martín Carpena está muy equivocado. El pasado 4 de enero, en el primer partido de este 2022, el conjunto verde arrasó a los maños por un contundente 112-72 (¡¡+40!!) e hizo soñar a su gente con que la clasificación para la Copa todavía era posible. Fue solo un espejismo. Volvió a las andadas días más tarde ante el Valencia Basket y el Bilbao Basket y confirmó su primera hecatombe del curso. A buen seguro, los de Jaume Ponsarnau no venderán su piel tan barata en esta ocasión, ya que cuando juegan ante su público se convierten en un equipo mucho más competitivo. De los siete triunfos que suman hasta la fecha, cinco los han logrado en el Príncipe Felipe, donde cuentan con un balance positivo de 5-4 -fuera de casa su pobre bagaje es de dos partidos ganados y ocho perdidos-. El Unicaja-Casademont Zaragoza fue un partido de récords Unicaja y Casademont Zaragoza se encuentran igualados a victorias en la tabla, con la diferencia de que el conjunto aragonés suma dos derrotas más. La situación de la pandemia de las últimas semanas ha convertido la clasificación en un auténtico caos, con muchos partidos de diferentes jornadas aún pendientes, pero si nos atenemos al número de triunfos, ambos equipos están ahora mismo a dos de la octava plaza, que ocupa el Río Breogán (9-8). El conjunto malagueño viajó ayer hasta la capital aragonesa con las novedades de Dejan Kravic y Matt Mooney, que ya debutaron el miércoles en la Basketball Champions League y ahora harán lo propio en Liga Endesa. Por contra, Fotis Katsikaris no podrá contar para este encuentro -y para varios más- con Jaime Fernández, que causará baja por una lesión muscular en el sóleo. Tampoco estarán, como ya es sabido, Norris Cole, a un paso de desvincularse de la entidad, ni Micheal Eric, que ya no jugará más este curso tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por su parte, el Casademont Zaragoza busca encontrar la regularidad que no ha tenido hasta el momento y que le acercaría a la lucha por los ocho primeros puestos. En las últimas semanas ha alternado buenas actuaciones como partidos desastrosos, como el del Martín Carpena. Ponsarnau reconoció en sala de prensa un problema de «consistencia» en su equipo porque les falta «solidez». Igualmente opina que deben «identificar» las razones por las que los inicios de partidos del equipo son malos. Del Unicaja, el técnico de los maños aseguró que «tiene muchos jugadores con capacidad de sacar ventaja y tiene buenos tiradores y anotadores. Han tenido problemas de consistencia y eso ha supuesto que lleven las mismas victorias que nosotros pero no vamos a dejar de respetar a este equipazo». El Unicaja tiene la oportunidad de confirmar las buenas sensaciones dadas en la victoria europea ante el Filou Oostende ante el Zaragoza de Omar Cook, Deon Thompson y Adam Waczynski, que volverán a verse las caras con el equipo verde. En las 11 visitas realizadas al equipo zaragozano en Liga Endesa, los malagueños han sumado seis victorias y cinco derrotas. El curso pasado, los cajistas también se dieron un buen festín tras ganar en el Príncipe Felipe por un amplio 63-92. Inmejorablemente momento para repetir triunfo, sin duda.