El futuro de Fotis Katsikaris está cada vez más cuestionado. Son ya varias semanas en las que hay un ultimátum sobre la figura del técnico griego, que volvió a naufragar este sábado en su dirección ante el Casademont Zaragoza.

La derrota en la pista maña y la mala imagen ofrecida por el equipo vuelven a poner al griego en el centro de la diana. Este lunes el equipo viaja a Ucrania para jugar el martes un partido europeo vital contra el Prometey. Casi no hay tiempo para tomar una decisión de semejante calado, es cierto, pero no se puede descartar nada y los siguientes días serán, desde luego, claves para que el club decida si toma o no un nuevo rumbo en su banquillo.

La situación es muy complicada. Katsikaris tiene esta temporada y otra más, la 22/23, firmadas con el Unicaja. Hay que pagarle un dineral si se decide destituirle, además del coste económico también de traer a un nuevo entrenador.

El club sabe que lo ideal sería aguantar hasta el verano, negociar entonces la rescisión del próximo año con Katsikaris y empezar un nuevo proyecto de cero. Pero la situación se hace cada vez más insostenible y lo que se valora estos últimos días, y se ha acelerado tras el fiasco de Zaragoza, es provocar un cambio de manera inmediata.

Ibon Navarro, un técnico que siempre ha estado en las quinielas de los dirigentes verdes, podría ser una alternativa, pero no va a querer fichar solo por unos meses, como sería el deseo de los rectores verdes. Por eso la toma de la decisión tiene que estar muy bien meditada con todos sus pros y sus contras.

Lo cierto es que la situación obliga a tomar decisiones. Ahora vienen un par de semanas largas sin competir, una vez que pase la visita a Ucrania del martes, el partido contra el Real Madrid en el Carpena del domingo 13 y el viaje a Fuenlabrada del día 16. Si el club decide apostar por el cambio sería el momento perfecto para iniciar una nueva era. Estamos ante el momento clave para tomar una decisión definitiva.