Antonio Jesús López Nieto decidirá poco antes de que el Unicaja se suba al avión si viaja este lunes con la expedición verde a Ucrania para rendir visita a la pista del Prometey, en la que será tercera jornada del Round 16 de la Basketball Champions League (BCL) y en la que ya no estará Fotis Katsikaris, destituido ayer como primer entrenador del equipo cajista.

Será la primera vez que el Unicaja juegue un partido oficial en este país, que por cierto vive un ambiente convulso en lo político, con las tropas rusas cerca de sus fronteras en una situación prebélica que tiene en vilo al resto del mundo.

Si para el club de Los Guindos es un desplazamiento inédito, para el que no es la primera vez en tierras ucranianas (si definitivamente acompaña al equipo) es para el ahora presidente cajista, que vivió hace ahora más de un cuarto de siglo uno de los peores momentos de su carrera deportiva como árbitro internacional, en las horas previas a un Dinamo de Kiev-Panathinaikos de la Champions League 1995/1996.

Lo cierto es que aquello que pasó en Kiev aquel septiembre del 95 fue un escándalo mundial. López Nieto era el árbitro principal de aquel partido. Nada más aterrizar con el resto del equipo arbitral, fueron recibidos por una delegación del Dinamo de Kiev, una práctica habitual aquellos años en el fútbol, pero que fue desterrada tras este escándalo (en la actualidad a los colegiados los recibe una delegación de la federación de fútbol del equipo local). El caso es que justo en ese momento empezó a gestarse una historia truculenta que el ahora presidente del Unicaja rememoró hace ahora unos meses en el documental ‘Los Otros: Árbitros de los de Antes’ de Movistar: «Nada más aterrizar me dicen que vamos a ir a ver la ciudad, quiero que veáis un regalo y tal». López Nieto, sus dos jueces de línea y el cuarto árbitro fueron llevados primero a una tienda de ‘souvenirs’ y posteriormente a un almacén donde les mostraron abrigos de visón. Los cuatro colegiados preguntaron el precio de los mismos, con la intención de regalárselos a sus respectivas parejas, pero no recibieron respuesta de los representantes del Dinamo. A López Nieto, además, le preguntaron si su madre vivía, a lo que el malagueño contestó que sí. Sin recibir contestación alguna sobre el precio, los colegiados fueron llevados al hotel en el que colocaron a cada uno en una planta distinta.

López Nieto cuenta que en ese momento le dijeron: «Es bueno que os deis una sauna». Su respuesta fue contundente: «No, antes de un partido no es bueno para la musculación. Yo sabía que la sauna que me ofrecían era de otra cosa». «Llegamos a la habitación y cuando estoy duchándome, golpean en la puerta y me dan un paquete. Era un abrigo de visón. No entendía nada. Automáticamente, suena el teléfono de la habitación y uno de mis líneas me dice que le han dejado otro abrigo de visón. Le dije que lo dejara donde estaba».

Con recelo ante la situación que estaba sucediendo, López Nieto y sus ayudantes fueron acompañados para cenar. Los cuatro fueron llevados «supuestamente» a la sede del Dinamo de Kiev, una casa rural situada en un bosque, a unos 25 kilómetros de Kiev. Allí, Igor Sourkis e Igor Babichuck, los dos dirigentes que realizaron de anfitriones del cuarteto español aseguraron que aquella era la sede del equipo: «Fuimos en dos Mercedes por un bosque. Nos llevaron a una especie de villa. Nos dijeron que era la sede del Dinamo, pero allí no había ningún banderín ni bufandas ni nada de nada. Lo que sí había era unas chicas corriendo en una situación muy provocativa».

Ante la actitud pasiva del malagueño, sin entrar al trapo de las artimañas de los dirigentes del cuadro ucraniano, el intento de soborno fue a más. «Uno que estaba dentro, en una sala, quería hablar conmigo. Y me da un papel donde pone: "Antonio, victoria Dinamo, 30.000 dólares para ti". Todo escrito en español. Me dieron ganas de darle un mamporrazo, pero cogí el papel y dije que nos íbamos de allí».

López Nieto se levantó de la mesa indignado y pidió regresar al hotel. Tan de imprevisto pilló la reacción a la gente del Dinamo, que los coches que debían llevar a la delegación española no aparecían.

Nada más llegar al hotel, López Nieto se reunió con el delegado de la UEFA, el austríaco Fahnler, y el delegado de árbitros, el croata Boskovic, para contarles lo ocurrido. A la mañana siguiente, los delegados de la UEFA contactaron con el secretario general, Gerd Aigner. Los cuatro colegiados españoles quedaron resguardados en la oficina de la Champions League bajo protección. Fahnler fue el encargarlo de devolver los abrigos a los dirigentes del Dinamo.

Aigner preguntó a López Nieto si se veía con fuerzas para arbitrar el partido o prefería que enviaran otro árbitro para sustituirle. El ahora presidente del Unicaja pidió dirigir aquel partido, que acabó con victoria 1-0 de los ucranianos, en un choque que no tuvo mayores incidentes ni ninguna polémica arbitral. Vitaly Kossovsky anotó, en el minuto 61, el único gol del encuentro. Tras la denuncia de López Nieto ante la UEFA, el Dinamo fue castigado un año sin jugar competiciones europeas.

El dirigente malagueño no ha olvidado aquel episodio negro de su carrera arbitral. Ahora está por ver si acompaña al equipo o se queda en Málaga ante la situación creada tras la destitución de Fotis Katsikaris y en pleno proceso de búsqueda de su sustituto. Sería, por cierto, el primer partido de la temporada en el que no viajase con la plantilla verde. De momento será Ángel Sánchez Cañete el que esté al mano del banquillo, como sustituto temporal del destituido Fotis Katsikaris.