El Unicaja visita esta tarde la pista del desconocido Prometey de Ucrania, un equipo que todavía no se ha estrenado en este Round 16 de la Basketball Champions League ya que sus dos primeros partidos ante el Oostende y frente al Cluj de Rumanía se aplazaron.

Los de Zaporizhia vienen de dar la sorpresa al superar con desventaja de campo al favorito Hapoel Jerusalem en la eliminatoria del play-in disputada en enero. El Prometey fue en la primera fase de la competición tercero de su grupo, con 3 victorias y 3 derrotas, por detrás de los alemanes del Ludwigsburg y del Lenovo Tenerife. En el caso de sus partidos contra el cuadro de Chus Vidorreta, perdió los dos partidos, pero en sendos finales apretados. En pista ucraniana cayó 70-73, mientras que la «hamburguesa» de La Laguna el resultado final fue de 80-78 a favor de los insulares.

Es un equipo peligroso por la polivalencia de casi todos sus jugadores, que pueden actuar en varias posiciones. Hay alguno que juega en hasta tres distintas. Los americanos y el veterano Miro Bilan son sus mayores peligros, aunque también hay jugadores ucranianos con presencia de minutos y rol importante.

Los dirigidos por Milenko Bogicevic son un equipo al que le gusta correr, que basa su juego ofensivo en su pareja exterior americana y que por dentro no son muy explosivos.

Illya Sydorov (base)

Uno de sus jugadores especialistas que solo juegan en una posición. Puntualmente puede en algún ataque ejercer de «2», pero es el base puro del equipo. Le gusta correr, anotar, penetrar. Tira también de 3, a veces tiros inesperados, raros, pero ese es su tipo de juego. Tiene mucha energía y es muy agresivo en ataque. Juega bastantes minutos. Es uno de sus jugadores importantes. Quizás su jugador local con un rol más determinante.

Chris Dowe (base-escolta)

Suele salir del banquillo como recambio, pero de base suplente tiene muy poco. Puede jugar de base, de escolta o incluso de alero. Es un comodín para el perímetro del Prometey. Jugador muy completo. Rápido, le gusta ir al contraataque. Un jugón capaz de hacer muchas cosas. Buen penetrador, es fuerte y a veces se va al poste bajo contra rivales más pequeños para superarles. Aprovecha esa opción de ir al poste para hacer mucho daño a sus defensores, que no están acostumbrados a ese tipo de juego.

Denys Lukashov (base-escolta)

Ucraniano. Tiene menos presencia. Juega siempre saliendo desde el banquillo. Puede ejercer de base o escolta, dependiendo quiénes sean los que están con él en pista. Le da energía al equipo. Tirador decente, aunque no toma mucho protagonismo en ataque. Presumiblemente, no será un jugador importante en este partido.

D’Angelo Harrison (escolta)

Escolta titular. Uno de sus dos mejores anotadores. Gran tirador de 3. Muy rápido cuando penetra con su mano derecha. Un jugón. Al contraataque es peligrosísimo. Juega cerca de 30 minutos por partido. Es un jugador clave para el Prometey. Pararlo sería clave para poder ganar en pista ucraniana.

DJ Kennedy (alero)

Alero como primera opción, aunque puede jugar de «4» o incluso de «5» cuando quieren jugar con «pequeños» y a campo abierto. Importantísimo para ellos. Muy activo. Está jugando con muchísima confianza. Rebotea y sube el balón como si fuera un base. Penetra y acaba siempre con su mano izquierda. Puede jugar al poste bajo aprovechando su fortaleza física. No es un gran tirador, pero puede meter. Ayuda mucho en el rebote en los dos aros. Jugador decisivo para el Prometey.

DJ Stephens (ala-pívot)

Otro jugador que despista porque no sabes cuando está en la cancha si es alero o ala-pívot. Más tirador que Kennedy. Muy bueno desde el 6.75 con los pies quietos. Brazos largos, se mueve bien sin balón, busca cortes... Otro de los jugadores importantes del equipo.

Oleksandr Lypovyy (ala-pívot)

Tirador. Otro de los ucranianos con minutos y presencia de minutos en la cancha. Sobrio. Hace mucho trabajo sucio en defensa. Buenos porcentajes en tiros abiertos.

Miro Bilan (pívot)

El croata es su pívot titular. Muy veterano y con experiencia en la Euroliga. Muy bueno en el rebote ofensivo. Mucha calidad en el poste bajo, con muchos recursos para superar a sus defensores. No es duro, es más bien técnico. De muchas fintas, de mucho movimiento, de mucho tacto con la mano en sus lanzamientos cerca del aro. No es un buen tirador de tiros libres. Un poco blandito para algunas cosas, pero con muchísima calidad. Un jugador clave para el equilibrio de su baloncesto entre el perímetro y el juego interior.

Vlacheslav Petrov (pívot)

Mucho cuerpo. Parece gordo y tosco, pero engaña porque es un tirador. Es un falso «5» que lo que hace es bloqueo y abrirse para lanzar. Buen reboteador defensivo. Otro de los ucranianos con presencia de minutos y que da descansos de calidad.

Sean Evans (pívot)

Últimamente no ha jugado. Su presencia hoy contra el Unicaja en este partido no está segura. Ha estado lesionado y no consta que se haya recuperado a tiempo para este partido. Puede jugar de «4» o de «5». Si no está en la pista Bilan, ejerce de «center». Es un jugador con energía. Poco técnico. Va bien al rebote ofensivo. Jugador de bloqueo y continuación. No es tan determinante en el poste bajo como Bilan, aunque es un jugador que suma muchas cosas al equipo.