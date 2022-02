No hay manera de ilusionarse con este Unicaja. No hay manera en creer en este grupo de jugadores, incapaces de sumar 5 minutos seguidos de buen baloncesto un partido tras otro. Ante un Prometey discreto, lejos de su nivel del play-in contra el Hapoel Jerusalem, el Unicaja hizo lo más difícil: remontar 11 puntos en el último cuarto. Con el partido para definir, atacó con 66-69 para finiquitar el partido, pero perdió el balón y en la jugada siguiente Dowe hizo un 3+1 para colocar el 70-69. Con 8.8 por jugarse, tuvo la última bola el Unicaja. Valía cualquier cosa: dos tiros libres, una penetración, un tiro de media distancia, un balón interior... Pero la opción fue un triple de Carlos Suárez que no encontró el premio de la canasta. Tres malísimas decisiones consecutivas, dos en ataque y una en defensa, que cavaron la tumba del equipo. La misma cara de tontos de cada partido.

Y es que el equipo fue más de lo mismo en Ucrania. Los jugadores, ya sin Fotis Katsikaris, tampoco dieron la cara ante un rival menor. Ángel Sánchez Cañete en el banquillo movió el árbol, buscó de todo en su plantilla, pero los jugadores no dieron la talla. El técnico malagueño lo intentó, pero no tuvo respuesta en sus jugadores. ¿Les suena la película? Ya sabíamos que el Prometey no es el Olympiacos de Papaloukas y Spanoulis ni tampoco la Jugoplastika de Kukoc y Radja. Los ucranianos son un equipo con un puñado de americanos de esos que igual te la meten desde 9 metros que la fallan debajo del aro, pero que lo que es seguro es que te obligan a jugar concentrados para poder ganarles. Por mucho Unicaja que seas, si no sudas, no sufres y no agachas el culo en defensa, no hay nada que hacer. ¡Ojo con esto! La derrota en pista ucraniana provoca cerrar la primera vuelta de la liguilla con un balance desfavorable de 1-2 en la clasificación. O sea, que los verdes están en una situación crítica en la clasificación. Para estar en cuartos de final será necesario un pleno de 3 victorias en la segunda vuelta. Hay que asaltar Rumanía, asaltar Oostende y ganar en el Carpena a este Prometey que parece el rival directo por la segunda plaza del grupo. Lo único bueno es que se perdió por 1, así que solo con ganarles en Málaga podría valer. En una temporada tan triste en todo, soñar con un desenlace glorioso en Europa sería un éxtasis para la marea verde, ansiosa de "algo" de lo que disfrutar. De momento eso parece una quimera. Fue un mal partido. No se puede decir otra cosa. Por momentos, sonrojante. Hay pachangas en el Parque del Oeste con más baloncesto que lo visto por unos y por otros durante, sobre todo, la primera parte. Arrancó con dudas el Unicaja. El rival jugó con más intensidad, fue más duro a por cada rebote y a por cada balón dividido y un par de veces se fue 7 arriba (11-4 y 16-9). Los verdes aguantaron el chaparrón, crecieron a partir de su defensa y equilibraron el partido al llegar el minuto 10, 17-14. Los verdes fueron capaces de ponerse arriba, 21-22. Pero con el marcador de cara llegó un apagón ofensivo y varias pérdidas de balón que provocaron un 10-0 de parcial que puso a los locales con un amenazante 31-22. Con la luz de alarma encendida, el partido se fue al descanso con 34-27 y mucho que mejorar en la segunda parte, atrás y en ataque, para soñar con la victoria. El Unicaja jugó sus mejores minutos en el tercer cuarto. Brizuela anotó un par de triples seguidos y logró igualar el marcador, 39-39. Pero se repitió la historia. Otro apagón ofensivo condenó al equipo, que entró en el cuarto definitivo con 8 de desventaja, 54-46. El partido fue una locura en el tramo final. El Unicaja, con 11 abajo, revivió hasta ponerse con 3 de ventaja antes de vivir esas tres últimas malas decisiones que le costaron el partido con el 70-69 final. Y ahora, ¿qué? El club decidirá de manera inmediata si continúa su negociación con Ibon Navarro, da un volantazo en busca de otra opción de fuera o directamente mantiene su apuesta por Cañete, a pesar de esta derrota, teniendo en cuenta que el malagueño no tuvo ninguna culpa de lo que pasó este martes en la pista del Prometey. La decisión es complicada. Tiene pros y contras casi a partes iguales. La situación es crítica, fuera de la Copa del Rey, con el play off muy cuesta arriba y con Europa muy comprometida. El presidente, López Nieto, y el director deportivo, Juanma Rodríguez, tienen la palabra. Ojalá acierten. Será bueno para ellos, para el club... y para todos.