Ibon Navarro ya ha sido presentado como nuevo entrenador del Unicaja en la sala de prensa del Martín Carpena. El técnico vitoriano ha estado arropado en su puesta de largo por Juanma Rodríguez, director deportivo de la entidad de Los Guindos. “Tiene experiencia en ACB. Tiene experiencia en equipos que disputan dos competiciones. Estamos muy contentos de poder prestar a Ibón. Es un entrenador con conocimiento, de club, preparado, trabajador y hemos apostado en él para el futuro”, explicó el dirigente malagueño. “El contrato contempla varios escenarios, con la intención de crecer y de construir un proyecto deportivo más ganador. Hay que ir poco a poco, nadie tiene una varita mágica. Confiamos en su experiencia y capacidad. Que él pueda crecer también con nosotros”, añadió.

El nuevo entrenador verde ofreció su primera comparecencia ante los medios y se marcó como uno de los objetivos principales revertir la dinámica negativa en la que se encuentra el equipo verde y empezar a ganar partidos para alcanzar unos objetivos que tildó de ambiciosos. “Ahora mismo de lo que se trata es dar con la tecla para que el equipo cambie. Recuperar ese juego alegre, esa chispa. El objetivo es ambicioso, no es fácil”, dijo Navarro.

Valoración inicial

“Muy contento de estar aquí. Tengo mi primera experiencia de entrar en un equipo a mitad de temporada. Es nuevo. Me he encontrado un grupo de jugadores que están con problemas de estar en una dinámica de partidos perdidos. Gente preocupada pero con ilusión y ganas de revertir la situación. Un club de primerísimo nivel. Tenemos todas las herramientas para poder hacer nuestro mejor trabajo. Para llevar al equipo a las posiciones que tiene que estar por historia.

Objetivos

“La ambición va relacionado con las expectativas. En Manresa hace ocho años era salvar el equipo. He estado en Vitoria en Euroliga, en cada equipo hay objetivos que van acorde con el nivel que tiene. Ahora mismo de lo que se trata es dar con la tecla para que el equipo cambie. Recuperar ese juego alegre, esa chispa. El objetivo es ambicioso, no es fácil”.

Corto plazo

“Jugamos el domingo con el Madrid. No me preocupa más que eso. Todo cambia muy rápido. No puedes pensar mucho de aquí a una semana”.

Posible fichaje

“Unicaja es un equipo top a nivel europeo. Siempre está en el mercado. Yo no me puedo preocupar de los jugadores que no tengo. Si aparece un jugador que nos puede ayudar… pero está imposible el mercado. Está muy reducido. Si creemos que nos puede aportar algo que necesitamos seguro que el club hará el esfuerzo”.

Plantilla

“Ahora mismo hay un jugador lesionado, Jaime. Es importante a nivel de estilo de juego. Alberto y Matt me gustan mucho. Entran en un rol importante. Hay jugadores con gran capacidad de tiro. A Jonathan hay que limpiarle la cabeza. Darío sin Jaime ahora tiene que ayudar al equipo. Tim es de los mejores reboteadores. Carlos aporta experiencia y saber lo que hay que hacer. La energía de Yannick y Rubén. Hay que intentar correr, jugar a campo abierto. Que los jugadores tengan esa sensación de divertirse, siempre desde el trabajo atrás. Es el primer paso para estar donde tenemos que estar”.

Facetas a mejorar

“El equipo está trabajado extraordinariamente. Creo que tenemos que inculcar a agresividad a campo abierto. No es fácil cuando estás falto de confianza. Ganar consistencia y solvencia en defensa. En muchos aspectos se sufre por la tipología del jugador. Tenemos que hacer todos un esfuerzo a nivel de equipo de mejorar en el rebote”.

Expectativas

“Ganar todos los partidos. Por pedir… Trabajar, rescatar entre comillas al equipo. Las dinámicas son muy importantes. Si entras en mala dinámica puedes perder muchos partidos. Hay que buscar la buena. Para eso hay que trabajar, pensar más en el camino que en el fin”.

Estatus del club

“El Unicaja es el Unicaja. Cuando te enfrentas al Unicaja te enfrentas a uno de los mejores de España. Hay momentos, periodos que das un paso atrás para dar dos adelante. Hay problemas que desde fuera no se ven. Unicaja es un club histórico, con trayectoria importante a nivel europeo. No hay tantos equipos que hayan ganado copas y ligas. El estatus está ahí. La clase media cada vez es más grande, la clase alta tiene un potencial mayor. Los mejores jugadores se los llevan los de arriba. Pero a nivel de estatus, como club, no ha perdido mucho”.

Efecto coronavirus

“Ojalá podamos volver a recuperar esa imagen de estatus. Ese es el objetivo. Las expectativas es de las cosas que hacen más daños a los equipos. El COVID no afecta a todos los equipos igual. Si te pillan ocho de golpe no es lo mismo que de uno en uno. Ha hecho perder gente en los pabellones, y aquí se nota. Ha hecho mucho daño. Hay equipos que están abajo que no tendrían que estarlo por expectativas. Son temporadas raras, difíciles. Situaciones difíciles de gestionar, no por incompetencia, sino por conocimiento”.

Staff

“El grupo de trabajo que me he encontrado es de primer nivel. Los conozco a todos. Llevo 15 años en la Liga. Para mí es un placer estar con ellos. Iba a ir con Scariolo una semana a Bolonia a verlo trabajar, pero he cancelado el viaje… estoy aquí. Sé que se ha alegrado mucho, este es su equipo”.

Estreno frente al Real Madrid

“El partido del domingo hasta nos viene bien. A la gente le gusta ver a su equipo jugar contra el Madrid. Para venir al Carpena el domingo y empujar. Es uno de los dos mejores equipos de la Euroliga. Queremos que la gente nos ayude y el rival se encuentre las cosas lo más difícil posible”.

Perfil de la plantilla

“A mí me puede gustar hacer helados, pero si tengo horno tendré que hacer pasteles. Me tengo que adaptar a lo que tengo. No veremos una versión del Andorra de verde, pero intentar ver una versión más física”.

Otras ofertas

“Cuando salí de Andorra muy agentes me pusieron en el mercado. Si no me han dicho nada es que no habrá habido nada…”