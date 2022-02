Ibon Navarro ha tenido un buen debut en el Carpena. No obstante, considera que sus jugadores tienen que mejorar significativamente en defensa y ofrecer, también a domicilio, las mismas prestaciones de este domingo: "Hemos perdido contra un muy buen Real Madrid". Y ha agregado: "A veces no puedes engañarte. Una derrota es una derrota. No hemos hecho todas las cosas bien".

En término generales se ha mostrado "contento por el trabajo del equipo". Ha alegado que hay que mejorar en la gestión de las faltas, de mantener una mayor seguridad defensiva, si bien es cierto que el cuadro madridista le ha puesto enfrente "la máxima exigencia". Para el entrenador vitoriano "el equipo ha peleado hasta el final, ha creído hasta el último segundo". "El Madrid exige más cosas de las que hemos hecho bien. pero aún así nos ha ganado", ha expresado durante la rueda de prensa posterior al encuentro que ha servido para reconciliar a la plantilla con sus seguidores. "Si estás en el Carpena y tiene el ambiente de hoy todo es mucho más fácil. Tengo bastantes ganas de ver al equipo de esta forma en una cancha como la de Fuenlabrada. Confío en que vamos a tener una buena respuesta a nivel de carácter", relata. Ha lamentado igualmente que se haya fallado algún tiro libre que hubiese permitido ganar con ese último triple que ha dejado el tanteo ajustado hasta la mínima expresión. Sobre el efecto que propicia un nuevo inquilino del banquillo, Navarro ha sido claro: "Esperemos que no sea un efecto champán, que prolonguemos esta expresión de carácter. La experiencia me dice que sólo el cambio de entrenador supone una reacción, aunque otras veces lo he vivido desde casa".