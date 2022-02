En una temporada en la que el Palacio Martín Carpena está viviendo las peores entradas de su historia, con varios partidos ya por debajo de los 3.000 espectadores, la visita del Real Madrid congregó este domingo a 6.257 aficionados en las gradas, muchos de ellos, eso sí, seguidores del Real Madrid.

Las disculpas que se argumentan cada semana para explicar por qué no se acude al Carpena a animar al equipo verde, desaparecieron por un día. Lo de que si la gente no va al Palacio porque es incómodo no poder comer, porque es incómodo ir con mascarilla, porque es incómodo tener que sacar la entrada por internet, porque es incómodo no poder sentarte en tu sitio habitual... Todas esas «presuntas» incomodidades desaparecieron esta vez y el pabellón prácticamente se llenó en el 75% de su aforo, que es lo permitido por la actual situación sanitaria.

A partir del próximo partido volverán las disculpas y las «incomodidades» hasta que la próxima temporada vuelva el Real Madrid al Palacio. Ojalá no sea así, pero...