El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, consideró tras la victoria ante el Urbas Fuenlabrada (53-73) que el cambio que ha mostrado el equipo tras su llegada, compitiendo al Real Madrid (91-92) y ganando al Fuenlabrada, "no es cuestión de entrenador, sino de jugadores".

"No es una cuestión de entrenador, es una cuestión de jugadores. Yo me he ido de Andorra y han ganado... Es una cuestión de dinámicas, la voz que te habla, la cara, las formas, cambian... A veces eso a los jugadores cuando están mal, les hace despertarse. Yo le tengo mucho aprecio a Fotis (Katsikaris), sé lo que está pensando, qué es esto. Y es que los jugadores cambian", reflexionó.

El entrenador vitoriano destacó la importancia de la victoria para "afianzar y consolidar el trabajo". "Hemos ejecutado durante todo el partido muy bien las cosas que queremos hacer, los puntos clave", añadió Navarro, que destacó las 12 recuperaciones de su equipo como claves ante la capacidad reboteadora del Fuenlabrada.

"En el tercer cuarto ha cambiado la energía, ellos han estado más acertados, nosotros hemos fallado varios tiros abiertos y eso les ha metido en el partido. Creo que ahí el equipo ha estado tranquilo, pese a la situación de urgencia por ganar, jugar con tres pequeños nos ha dado mucha tranquilidad. El partido de Matt (Mooney) ha sido clave, cuando Fuenlabrada estaba anotando mucho, ha anotado canastas de mérito", analizó.

Preguntado por si buscarán refuerzos en las dos semanas de inactividad que tienen por delante -su próximo encuentro será el 5 de marzo contra el UCAM Murcia en el Martín Carpena-, Navarro reconoció que el Unicaja "siempre está en el mercado, buscando formas de mejorar el equipo".

"Yo estoy muy contento con el equipo que tengo, mi objetivo y mi trabajo es sacar el 100% de los que tengo. Si viene un jugador perfecto, pero bastante tengo con lo que tengo. El Unicaja está en el mercado, pero el mercado es complicado, hay equipos que están buscando jugadores y no encuentran", argumentó el entrenador.