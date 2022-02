Con la emoción de la victoria del pasado miércoles, Darío Brizuela estuvo en los micrófonos de Radio Marca Málaga comentando cómo está el equipo y analizando qué le depara en los próximos meses al conjunto liderado desde hace solo unos días por Ibon Navarro. La ilusión del contundente resultado ante el Fuenlabrada está ahí, pero asegura que en el equipo son conscientes "de la situación y hay que seguir trabajando".

Para seguir por el buen camino, el alero destaca que tienen que continuar "haciendo las cosas como debemos". "Es importante el partido de ayer tras la situación de las últimas semanas. Contentos con el trabajo y el resultado".

En cuanto al cambio de cromos en el banquillo, Brizuela destaca que "nunca es fácil afrontar la marcha de un entrenador porque al final es un fracaso para el grupo, los resultados no salen y no solo es culpa del técnico, sino también de los jugadores y son decisiones que no son fáciles de tomar. Con Ibon ahora han cambiado las cosas, creo que las ideas nuevas nos están viniendo muy bien y tenemos este parón para trabajarlas más", analizó.

Los mayores cambios con Navarro, a ojos de Brizuela, han sido "solucionar los problemas más importantes que considera: la defensa, el rebote y controlar el campo abierto. Y en ataque quiere que juguemos con más libertad, que corramos todo lo que podamos y a partir de ahí ir construyendo el baloncesto que le gusta a Ibon".

En estos momentos se está celebrando la Copa del Rey en Granada, torneo que el Unicaja no está disputando por demérito propio. "Duele porque es un objetivo del club todos los años y nos sabe mal, además por ser en Granada, aquí al lado. Nos hacía mucha ilusión estar, pero esta temporada se ha dado así. Ahora estar lamentándose no sirve de nada; lo que tenemos que hacer es intentar trabajar mejor y cumplir con el siguiente objetivo en Liga Endesa: entrar en play off", remarcó la 'Mamba Vasca'. Y aunque sea desde la distancia, destacó que seguirá el torneo: "Veo fuerte al Barça, Manresa y Breogán lo están haciendo muy bien. Creo que es de los años que más dudas puede haber, pero veo al Barça un escalón por encima del resto".

A nivel individual, destacaron las nueve asistencia del encuentro ante el Fuenlabrada, su máximo en ACB. "No tiene nada que ver con la llegada de Ibon. Sí que es verdad que intentando correr más a campo abierto, se me abren las posibilidades de subir el balón y buscar a mis compañeros en transición, y eso te abre las oportunidades de tener más asistencias. Ni las fui a buscar ni sabía que había acabado con nueve. Desde ayer no me encontraba fino, físicamente tampoco para penetrar, entonces busqué a mis compañeros. Tuve suerte de encontrarles y que ellos resolvieran", aseguró.

Y sobre sus dolencias en el tobillo, no escondió que llevas "dos o tres semanas fastidiado", algo que le ha llevado a renunciar a las próximas Ventanas FIBA: "Es decisión mía y está apoyada en el club. La situación de mi lesión es un poco peculiar; y con el ritmo de partidos solo hacía empeorar y me apetecía muchísimo ir con la Selección porque me encanta, pero tengo que pensar en mí y en el club, y lo mejor es aprovechar estos días para recuperarme".

Además, el empujón de este último partido y el cambio de dinámica que todos tienen en mente hacen que se reactiven los objetivos e ilusiones de aquí a final de temporada. "Tras el descanso por las Ventanas creo que el equipo va a estar mejor preparado para lo que nos queda, Jaime estará de vuelta, el resto estaremos más aclimatados al sistema de Ibon. La gente tiene que estar ilusionada porque el grupo es muy bueno, sí que es verdad que la temporada está siendo muy complicada por un montón de cosas que han pasado, también mala suerte. Pero el resto de objetivos están abiertos: el de la BCL y los play off. Estoy muy ilusionado y confiado de que se puede llegar, y después del ambiente del domingo te apetecer ir al Carpena y sacar partidos".

La BCL puede ser el gran caramelo de este curso, pero Brizuela no tienta a la suerte y no quiere ni hablar de una hipotética Final Four: "No creo que sea bueno, pero sí puedo decir que tengo un montón de confianza en el grupo y el otro día cuando vimos que va a ser en Bilbao, nos apetece mucho más. La gente está súper ilusionada y confiado en que tenemos posibilidades":

Brizuela es totalmente consciente de cómo se ha ido desarrollando la temporada y el malestar de la afición. Es por eso que hizo hincapié en que tanto a él como al resto del grupo les "entristece que muchos digan que no peleamos o nos importa porque de verdad hemos estado muy jodidos y tristes. Pero no influye y sí nos entristece. Somos los primeros en entrenar fuerte cuando se pierde y es parte de nuestro trabajo".

En cuanto a su futuro, el cajista no dio muchas pistas. "Es pronto aún porque me queda un año de contrato todavía, y estamos a mitad de la temporada anterior. No puedo decir nada porque sería irreal decir algo. Solo puedo decir que estoy muy feliz en Málaga; desde el primer día que llegué, estoy encantado y me siento agradecido con mucha gente del club, y mi intención es seguir aquí por eso: estoy contento, veo que el club está tomando un camino con el nuevo presidente, con Juanma, que me gusta y es ambicioso. Mi intención es seguir aquí. Habrá que ver si ellos tienen la misma ilusión en mí que yo con ellos", comentó.

Sobre el próximo Eurobasket, el alero resalta que "se ha abierto una oportunidad porque hay muchos jugadores que se han retirado. Pero el nivel de baloncesto en España es altísimo. Voy a seguir haciendo mi trabajo con mi club, que es lo que tengo que hacer, y si se me da la oportunidad de ir a la preselección, iré con toda la ilusión para hacerme un hueco. Ahora estoy centrado en el Unicaja y lo de la Selección ya llegará".