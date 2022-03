Firmado, entrenado y presentado, a Cameron Oliver solo le queda debutar en el encuentro de mañana sábado ante el UCAM Murcia para completar su llegada al conjunto de Los Guindos. Este mediodía ha sido presentado en el Martín Carpena, acompañado de Juanma Rodríguez. El ala-pívot lucirá el dorsal 0, un número que ha escogido en homenaje a dos ídolos de la NBA: Damian Lillard y Demarcus Cousins. "Son dos jugadores que me han ayudado mucho en mi carrera. Son dos referentes", comentó.

En sus primeras declaraciones, Oliver aseguró estar "muy emocionado de estar aquí, en una liga como la ACB y en Málaga. Honestamente no conocía mucho, ha sido todo muy rápido. Intentaré adaptarme a esta situación lo antes posible y ayudar desde ya a mis compañeros, lo daré todo". Además, apuntó que no necesitó muchas referencias para firmar por el conjunto de Los Guindos: "No hablé con nadie, solo con Matt Mooney. Conozco a algunos jugadores de UCAM Murcia".

Para que el equipo siga creciendo, el ala-pívot destacó que puede aportar "energía y actividad". "Estaba acostumbrado a un tipo de baloncesto, pero llego con mucha confianza. Intentaré adaptarme lo más rápido posible y seguro que conseguiremos grandes éxitos".

Asimismo, no obvió que sigue soñando con regresar a la NBA: "Jugué seis partidos allí en total y mi sueño es jugar en la NBA, probar estar aventura a estas alturas de la temporada me viene muy bien para coger rodaje. Estoy centrado en ayudar a este equipo, al club y la ciudad para poder ganar partidos, luego ya veremos qué pasa".