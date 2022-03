Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras la derrota ante el UCAM Murcia e incidió en el balance a campo abierto y en el poderío en el rebote ofensivo del rival como claves para que los visitantes se llevaran el triunfo. Independientemente del resultado, el técnico vitoriano también reconoció que sus jugadores hicieron cosas muy durante buena parte del partido, aunque esta vez saliera cruz. "Creo que tenemos que sacar las mismas conclusiones después de ver dentro el tiro de McFadden que si lo hubiera fallado", explicó

Análisis del partido

"Un partido que se decide en la última jugada. Creo que tenemos que sacar las mismas conclusiones después de ver el tiro de McFadden dentro que si lo hubiera fallado. Había dos aspectos claves, el juego a campo abierto de UCAM. Solo han hecho 11 puntos de contraataque. Y controlar el rebote ofensivo. Son 15 rebotes de 35 rechaces. Es difícil así. No hemos sido capaces de controlarlos. No hemos podido competir con su físico en el rebote. Enmascara un montón de cosas que hemos hecho bien. Sin esto era extremadamente difícil ganar contra UCAM".

Clave del partido

"Las claves estaban claras, controlar el campo abierto y el rebote de ataque. Hemos tenido momentos que lo hemos hecho bien, pero hemos tenido fallos de concentración. Han abierto rachas de anotación. A ellos les da para reengancharse a los partidos".

McFadden

"Es de UCAM Murcia y tiene contrato. Me gustan Francis Alonso, Jaime Fernández, Brizuela, Bouteille... Me gustan los míos. También me gustaría fichar a Lebron, pero no puedo".

Facetas a mejorar

"No vamos a renunciar a lo que queremos hacer. La anotación no ha sido demasiado alta. Las anotaciones a campo abierto y el rebote es lo que nos hace controlar el tiempo de juego. Cuando defiendes bien y no consigues el rebote... Eso cambia un poco el control del partido. El balance y el rebote te permite controlar. Todo eso eran cosas que necesitabas hacer para ganar. No lo hemos hecho todo lo bien que teníamos que haberlo hecho".

Cameron Oliver

"Para eso lo hemos traído. Llegó el miércoles. Estuvo casi un día en el hospital. No podíamos pedirle gran cosa. Viene de un baloncesto diferente y tiene que saber dónde está. Un jugador no va a cambiar el físico de nuestra línea exterior. Tenemos que dar todos un paso adelante. Dar un poco más. Es cuestión de estar concentrados, tener actividad. Creo que hemos mejorado mucho, pero no podemos hacer a los jugadores más grandes y más rápido. Seguro que lo vamos a hacer mejor".

Matt Mooney

"En el caso de Matt es normal que un jugador rookie como él tenga altibajos. Era un partido difícil para él por el nivel de presión y de incomodidad que generan los pequeños de UCAM. No te dejan recibir. Si no estás acostumbrado es difícil. Tiene que ir aprendiendo estas cosas. La idea era hacer un tiro y que acabara el partido. Con su capacidad de pase y rapidez nos va a dar muchas cosas. Quizás hoy no era el día más fácil para jugar".