Ibon Navarro estaba contento tras la victoria del Unicaja en la pista del Cluj Napoca. El entrenador vitoriano destacó la aportación de todo el equipo en su resumen de los 40 minutos: “Ganamos gracias a los hombres de banquillo, que nos dieron la energía necesaria en los últimos minutos. Tuvimos problemas y sufrimos en el segundo cuarto porque hicimos malos tiros. Ellos jugaron un baloncesto fácil, pero anotamos un 0-7 para mantenernos en el partido e irnos al vestuario con buenas sensaciones. En la segunda parte hicimos un buen trabajo, estuvimos sólidos, fuertes en el rebote. Pudimos seguir el plan de partido y nos dio la victoria", dijo.

Navarro cree que su equipo supo leer muy bien el partido: “Sabíamos que tienen mucha energía. Tuvimos que contenerlos y esperar nuestro momento. Sabíamos que normalmente en los últimos seis o siete minutos ellos tienen los partidos hechos, así que teníamos que igualarlos en energía. Y funcionó, porque creo en los últimos seis minutos ellos no tenían energía suficiente para competir contra nuestra defensa y eso fue clave para ganar el partido”.

La victoria coloca al Unicaja líder y dependiendo de sí mismo para acabar campeón de grupo y encarar el play off de cuartos de final con ventaja de campo. A pesar de eso, Navarro quiere mantener los pies en el suelo: “Esta competición tiene muy buenos equipos. No podemos hablar ahora de ganar la Champions League, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en el próximo rival, que es el Gran Canaria. A ver si alcanzamos los play off y ya veremos dónde llegamos”, finalizó.