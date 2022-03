Jaime Fernández no llega a tiempo para el encuentro de este sábado en la cancha del Gran Canaria (20.45 horas). El base-escolta madrileño está ultimando su puesta a punto para regresar al parqué en partido pero todavía no está al 100% y la decisión final ha sido que se quede en Málaga y no viaje a las islas para un partido clave para el futuro del Unicaja en la Liga Endesa.

El jugador del Unicaja sufrió hace ya más de un mes una lesión en el soleo de su pierna derecha que le ha hecho perderse ya seis encuentros, cuatro de ACB y otros dos de Basketball Champions League. Y el de este sábado en tierras insulares será el séptimo. Ahora el objetivo es que pueda estar presente en la visita al Oostende, justo frente al rival contra el que se lesionó el 3 de febrero. El encuentro de BCL en la cancha del conjunto belga será el próximo miércoles 16 de marzo a las 20 horas. Baja importante para el Unicaja y un "alivio" para Ibon Navarro, que de nuevo no tendrá que hacer ningún descarte. La plantilla ha quedado cerrada con 13 efectivos desde la llegada de Cameron Oliver, pero hasta que no estén todos disponibles el vitoriano no tendrá que dejar sin vestir a ningún jugador. El conjunto malagueño viene de caer en un encuentro muy ajustado frente al UCAM Murcia en el Martín Carpena -McFadden decidió con un tiro a falta de 3.6 segundos- y ahora no pueden volver a fallar si quieren seguir teniendo opciones de reengancharse a la lucha por el play off. El equipo de Los Guindos es 12º con 8 victorias y 13 derrotas, mientras que el octavo clasificado es precisamente el cuadro pimentonero, con 11 partidos ganados y nueve perdidos. El Gran Canaria, su rival de este sábado, es 10º con un balance de 10-10, lo que le convierte en un rival directo por la octava plaza. En caso de no ganar, el Unicaja vería muy comprometida su situación en la tabla. Ahora mismo solo aventaja en una victoria al descenso.