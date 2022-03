Ibon Navarro: "El Gran Canaria va a exigir nuestra mejor versión"

Ibon Navarro habló en rueda de prensa en la previa del partido en Gran Canaria y señaló que este complicado choque en las islas “requiere de un esfuerzo individual máximo” en defensa para que el equipo verde pueda regresar a Málaga con una victoria que le aleje de la zona baja y le acerque a la lucha por los puestos de play off. “En ACB hay un nivel de igualdad extremo, el equipo está lejos de donde tiene que estar”, aseguró el vitoriano

Euforia tras ganar en Rumanía

"Son dos competiciones diferentes, el estado emocional del equipo son muy diferentes. En una se está en muy buena posición. Estamos en disposición de clasificarnos. En la ACB hay un nivel de igualdad extremo, el equipo está lejos de donde tiene que estar. Tenemos que focalizar ahí nuestras energías y concentración para hacer un buen partido y ganarlo".

Gran Canaria

"Es un equipo que ha sufrido el tema COVID. Muchas lesiones. Parecía que iban a ser un fijo en la Copa, llegaron las plagas de lesiones y COVID. Perdieron siete partidos seguidos en circunstancias extrañas. Se quedaron fuera. Tienen dos quintetos de primer nivel. Tienen mucha calidad. Va a ser un partido extremadamente difícil para nosotros. Va a exigir nuestra mejor versión. Tienen muchos puntos en todas las líneas. Va a ser una buen aprueba para nosotros".

Defensa

"No voy a hacer el scouting… Requiere de esfuerzo individual máximo. Tiene buenos tiradores, pasa bien la pelota. No puedes despreciar a demasiados jugadores en la línea exterior. Pasa por el compromiso individual, que el equipo tenga que ayudar lo menos posible. Hacer buen balance defensivo en las situaciones de campo abierto. Contener los tiros en llegada. Vuelve a ser un partido en el que tenemos que dar una buena versión. Ver si somos capaces de controlar el rebote como en Rumanía".

Situación clasificatoria en ACB

"No hay que tener miedo de cosas que no están pasando. Somos un buen equipo que no está dónde quería. No podemos preocuparnos de una cosa que no está pasando. Eso tenemos que hacer. Seguro que estar así no te ayuda a hacer bien tu trabajo. Somos un equipo que depende del estado de ánimo. Cuando todo fluye somos peligrosos. Si no, empezamos a sufrir. No son jugadores que en septiembre pensaran que podrían estar así, la competición es lo que es. Hay equipos en situaciones raras por muchas cuestiones. Hay que afrontarlo".

Cameron Oliver

"Es un tipo de jugador diferente a lo que hay en el equipo. Su dimensión física nos da muchas cosas, Es el primer partido en un mes que el equipo gana el rebote. Nos ayudó mucho en eso. Él cogió ocho, y lo que impide coger a sus rivales por su volumen. Nos da presencia física. Tenemos que acabar de encajarlo en el equipo a nivel defensivo y de ataque. A partir de ahí, explotar su talento, a nivel de capacidad de pase, atacar en uno contra uno, ir mejorando, como hay que mejorar en otras cosas. No podemos centrarnos únicamente en él. Después de Oostende tendremos una semana para trabajar. Ahora hay que ir puliendo cosas, no podemos centrarnos demasiado en involucrarlo a él".

Estado físico de la plantilla

"Tenemos a Tim y Alberto con acumulación de minutos. Tim jugó al 4 y al 3, le supuso acumulación de minutos. Jaime aún no llega. Los demás están bien".

Versatilidad de la plantilla

"Me parece una virtud tener jugadores versátiles. Tim no había jugado de 3 desde el Zenit. No se siente demasiado a gusto. Es un recurso que tenemos, lo entiende y está dispuesto. No pasará habitualmente. Cameron puede jugar en el 5. Carlos, al 4 y al 5. Nos falta tamaño y kilos en la línea exterior. Tim es una solución".