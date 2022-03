Sin Jaime, con ambición

El Unicaja vuelve al ruedo cuatro días después de su ilusionante victoria en la cancha del Cluj-Napoca en la BCL. Ahora toca cambiar de mono de trabajo y ponerse el de la Liga Endesa, una competición que se está atragantando esta temporada más de lo esperado y ha llevado al equipo malagueño a una situación inimaginable hace unos meses. Los de Ibon Navarro viajan hasta las Islas Afortunadas para visitar la pista del Gran Canaria (20.45 horas) en un encuentro donde tienen que demostrar que lo visto en Rumanía no es solo un espejismo.

El conjunto de Los Guindos está en una situación comprometida en la tabla. Ocupa el puesto 12, pero solo tiene una victoria más que el Fuenlabrada, penúltimo. El Unicaja tiene un bagaje de 8 victorias y 13 derrotas y, mirando hacia arriba, el octavo -UCAM Murcia- queda a tres triunfos. Aún hay tiempo para arreglar este desaguisado y enganchar varias victorias que le alejen de la zona baja y le hagan de nuevo candidato a jugar al play off, pero esa racha deseada por todos no puede esperar más.

Desde la llegada de Ibon Navarro, el equipo ha conseguido ganar sus dos encuentros a domicilio. Y además con bastante autoridad. En ACB, ganó por 20 en Fuenlabrada (53-73) y este pasado martes hizo lo propio en Cluj-Napoca por 70-86. Frente al Gran Canaria buscará el 3 de 3 como visitante. Los tropiezos del vitoriano han llegado en el Martín Carpena, ambos en Liga Endesa y por solo un punto de diferencia contra el Real Madrid (91-92) y el UCAM Murcia (87-88). Doloroso fue ese final frente a los pimentoneros con la canasta de McFadden a 3 segundos del final que impidió al equipo verde llevarse el partido y estar hoy más cerca del objetivo: jugar el play off por el título.

El cuadro malagueño no podrá contar todavía con Jaime Fernández. El base-escolta madrileño no está todavía recuperado de su lesión muscular al 100% y la decisión final fue que no viajara y veremos a ver cuándo puede volver a vestirse de corto. Esto hará que Ibon no se vea obligado a hacer ningún descarte.

La buena noticia para el Unicaja es que Cameron Oliver está cada vez más integrado y ya en Rumanía fue una de las piezas fundamentales en la victoria verde. Aportó en ambos lados de la cancha y fue clave en el rebote, un aspecto en el Ibon ha vuelto a incidir como decisivo para poder salir airoso del Gran Canaria Arena.

El Gran Canaria de Porfi Fisac comenzó la temporada como un tiro pero una racha de siete derrotas consecutivas le sacó de las ocho primeras plazas y le impidió disputar la reciente Copa del Rey en Granada. Desde finales de enero han conseguido reconducir el rumbo y suma tres victorias consecutivas, para un balance total de 10 partidos ganados y otros 10 perdidos. Los amarillos son uno de los muchos equipos a los que les ha afectado el COVID y todavía tiene pendientes por disputar sus encuentros correspondientes a las jornadas 19, 20 y 21. La plantilla de los insulares está en una situación similar a la del Unicaja tras la llegada de Olek Balcerowski. Fisac cuenta con 13 efectivos y para cada encuentro tendrá que hacer un descarte.

En la retina de los malagueños aún está presente la forma en la que su rival canario se llevó el triunfo del Martín Carpena en la primera vuelta, con una canasta de Chris Kramer sobre la bocina. Ahora toca el turno de la revancha, en un escenario en el que ya consiguieron ganar el curso pasado (80-84).

El Gran Canaria Arena es una de las pistas más complicadas de la ACB, pero al Unicaja no le queda más remedio que sacar su mejor versión y volver en el avión con un triunfo bajo el brazo. Ojalá.