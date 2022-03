Jaime Fernández, baja entre tres y cuatro semanas más

Los problemas en el Unicaja no son solo los de los malos resultados ligueros, que le tienen hundido en la tabla, muy lejos de la zona del play off y muy cerca de la de descenso. También físicamente el equipo está renqueante, con Bouteille ausente este sábado a última hora en el partido contra el Gran Canaria por un problema en el gemelo que todavía no tiene pronóstico definitivo, y con Jaime Fernández que deberá estar varias semanas más de baja, tras sufrir un retroceso en la recuperación de su lesión en el sóleo.

Jaime estaba previsto que regresara al equipo este fin de semana en la visita a Las Palmas. Los médicos y el jugador se habían puesto ese objetivo, pero la última fase de la recuperación no ha sido positiva y las últimas pruebas a las que se ha sometido dictaminan que debe serguir parado entre tres y cuatro semanas más. De esta manera, Jaime se perderá los próximos partidos y se espera su regreso a las pistas para el próximo mes de abril, cuando llegue la eliminatoria europea de los cuartos de final de la BCL en la que los cajistas se jugarán el pase a la Final Four de Bilbao. Es una malísima noticia ya que Ibon Navarro esperaba a Jaime como agua de mayo para tener a su disposición una pieza que el nuevo técnico cajista considera clave por su polivalencia para jugar de 21" y de "2" para los roles de su perímetro. El jugador sufrió el 2 de febrero una lesión en el sóleo de su pierna derecha en el partido europeo de la primera vuelta contra el Filou Oostende, que le ha hecho perderse ya siete encuentros, cinco de la Liga ACB y otros dos de Basketball Champions League. Es un tipo de lesión muy complicada, que requiere de una recuperación perfecta para volver a competir para evitar riesgo de reacaída. La decisión está tomada y Jaime no volverá a jugar hasta abril.