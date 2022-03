El expresidente del Unicaja, Eduardo García, recibió este lunes en Madrid el Premio "Gigantes Especial" dentro de la gala que la revista de baloncesto celebra cada año para reconocer a jugadores, entrenadores y demás personalidades de nuestro deporte. El que fuera presidente del Unicaja entre 2010 y 2021, recibió el "Premio Gigante Especial" por su labor durante más de una década al frente del club de Los Guindos.

El presidente de la ACB, Antonio Martín fue el encargado de hacerle entrega del galardón en un evento con muchos protagonistas del mundo del baloncesto como Ricky Rubio, Pau Gasol, Dirk Nowitzki, Felipe Reyes o Pablo Laso, para un total de 24 categorías de premios.

En su discurso de agradecimiento, Eduardo García explicó: "Cuando me llamaron para decirme que me concedían este premio pensaba que quién se iba a acordar de mí, de este jubilado que está allí en Málaga. Pero la revista Gigantes se acordó de mí y tengo que agradecerle que tuviera este momento de lucidez para traerme aquí. Quiero agradecer a todos, ha sido bonito ver de nuevo a grandes amigos que he hecho durante estos 11 años, más los 56 en total ligado al baloncesto que llevo. Cuando he llegado aquí me he encontrado que habían venido mis compañeros de Málaga a acompañarme en este momento, el consejo de administración que he tenido durante 11 años apoyándome completamente. También mi mujer, que me ha aguantado con el baloncesto y sin estar con ella, mis hijas y mis nietos. Es el momento de disfrutar. Gracias a Unicaja Baloncesto, que me ha permitido disfrutar de este mundillo, que es magnífico, y del baloncesto en sí", dijo García.