Cita al límite para el Unicaja en Santiago

A principio de temporada era difícil imaginar este panorama, pero al Unicaja no le queda más remedio que afrontar su triste realidad en la Liga Endesa. El conjunto malagueño es un equipo que tiene la obligación de estar año tras año peleando por el título en el play off o, como mínimo, muy mínimo, estar luchando por conseguir colarse entre los ochos mejores. Por desgracia no es lo que la clasificación dice, así que los de verde tienen que asumir la situación y remangarse para sacar los triunfos necesarios para huir de la parte baja, empezando por el duelo directo de hoy sábado en la cancha del Obradoiro (20.45 horas/Movistar Deportes).

La llegada de Ibon Navarro consiguió mejorar, en parte, la imagen del Unicaja sobre el parqué, pero de momento no está siendo suficiente para que los resultados lleguen. En lo que a la ACB se refiere, el vitoriano arrancó con una derrota ajustada frente al Real Madrid y un triunfo holgado en Fuenlabrada que aumentaron la moral de la tropa, sin embargo, los tropiezos ante al UCAM Murcia, en los últimos segundos, y en la pista del Gran Canaria, en un flojo encuentro, han devuelto al equipo cajista a una situación compleja y delicada. Mirar la clasificación a estas alturas de campeonato es muy doloroso. El Unicaja es 12º, con 8 victorias y 14 derrotas, con solo un triunfo de ventaja sobre el penúltimo clasificado. Y el Obradoiro, su rival de esta noche, está justo por detrás en la tabla, con los mismos encuentros ganados y solo uno más perdido que los del Carpena. Es por ello que el choque en el Fontes do Sar se ha convertido en algo parecido a una ‘final’ con el único objetivo de distanciarse de una zona a la que el club de Los Guindos no está acostumbrado a ver de cerca. El Unicaja viene de caer con estrépito hace solo tres días en la cancha del Oostende. Firmó un último cuarto lamentable y ahora está condenado a depender del duelo entre los belgas y el Cluj-Napoca para ver si finalmente accede a los cuartos de la BCL como primero o como segundo de su grupo. Eso ya llegará, ahora toca cambiar el chip y centrarse en mejorar su dinámica en la competición doméstica. Y para ello podrá contar con el regreso de Matt Mooney, tras causar baja en el partido de esta semana de competición europea. Los que no llegan a tiempo para la cita son Jaime Fernández y Axel Bouteille, que aún siguen arrastrando problemas musculares. Mooney se apunta a la final de Santiago El Obradoiro, por su parte, llega cargado de moral tras ganar en su último partido al Baskonia pero con la duda de Birutis. El pívot lituano es uno de los jugadores más importantes del cuadro gallego y no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros por un proceso vírico que mantiene en incógnita su participación en el choque. La baja de Birutis sería muy perjudicial para los intereses de los de Moncho Fernández, que recuperan a Álex Suárez tras un mes ausente por una lesión en la mano. En el encuentro de la primera vuelta, el triunfo se lo llevó el Unicaja en el Martín Carpena tras una gran actuación de Jaime Fernández, que esta vez no podrá ayudar al equipo. El base-escolta madrileño colaboró con 24 puntos en la victoria cajista por 91-79. También le tocó cara al equipo malagueño en la última visita la temporada pasada a Fontes do Sar, cuando se llevó el partido con una canasta sobre la bocina de Darío Brizuela (83-85). El momento de la verdad ha llegado. El entrenador ya ha tenido tiempo suficiente para trabajar con una plantilla reforzada en las últimas semanas con Kravic, Matt Mooney o Cameron Oliver. Los resultados positivos tienen que empezar a llegar esta noche frente al Obradoiro, porque de lo contrario la situación del Unicaja en la Liga Endesa comenzaría a dar verdadero miedo. Mejor ni pensarlo...