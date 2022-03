Ibon Navarro: "Espero que sea el inicio de una línea clara y constante"

Ibon Navarro se mostró satisfecho tras la victoria lograda en la cancha del Obradoiro, sobre todo por el buen trabajo de sus jugadores, clave para que el Unicaja se llevase el triunfo del Fontes do Sar de Santiago. "Las cosas pueden ir mejor o peor, el rival puede estar más acertado, pero lo importante es cómo afrontas los partidos. Espero que se el inicio de una línea clara y constante", explicó.

Análisis del partido

"Felicitar a mis jugadores por la mentalidad con la que han jugado. El partido requería hacer limpieza mental. Ser conscientes de dónde estamos. Saber que teníamos 12 finales por delante. Las cosas pueden ir mejor o peor, el rival puede estar más acertado, pero lo importante es cómo afrontas los partidos. Espero que se el inicio de una línea clara y constante. Seremos más peligrosos de lo que hemos sido hasta ahora. El control del partido ha sido bastante grande. Los problemas de Birutis les han perjudicado mucho. Rubén ha hecho un buen trabajo con él. Obradoiro es capaz de ganar aquí aunque le falten jugadores. Valoro mucho el mérito del equipo".

Realidad del equipo

"La clasificación es un poco rara, faltan partidos. Lo más importante es que seamos realistas. Tenemos que ser claros, dentro del club, de cuál es el camino. Cómo afrontar los 11 partidos que nos quedan. Veníamos de una semana complicada, con dos derrotas fuera de casa. Hoy hemos vuelto a sufrir el cansancio. Habíamos hecho ya el trabajo antes y hemos sacado el partido sin muchos apuros".

Partido sólido pese a las ausencias

"Cuando defiendes te suelen pitar faltas. Robertson llevaba dos triples intentados faltando 5 minutos. Eso habla del trabajo que hemos hecho. Jonathan ha hecho un trabajo fantástico con Scrubb. La diferencia de puntos nos ha hecho bajar el nivel. Ha sido un partido muy completo, especialmente atrás".

Barreiro

"Lo he tenido en la selección sub 20. Para mí era un 3. Es un jugador que con el cuerpo que tiene y la intensidad es un 3 muy poderoso. No pasa su mejor momento a nivel de tiro. Ha hecho un trabajo muy bueno atrás. Con él hemos tenido un +/- tremendo. Si lo comprende va a pasar al siguiente nivel".

Jugadores nacionales

"Tenemos muchos. Si fuera la fórmula mágica estaríamos en play off. Desgraciadamente no es así. Hay más cosas. Tenemos que estar unidos, juntos. Acabar de meter a Matt y Cameron. Todavía no saben dónde está Santiago en el mapa".