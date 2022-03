Este lunes 21 de marzo, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, Unicaja Baloncesto ha querido preparar una sorpresa muy especial con los chicos de Down Málaga. Unos partidillos de baloncesto en Los Guindos en los que han participado jugadores del equipo masculino y femenino, los técnicos Ibon Navarro y Ángel Sánchez-Cañete, los embajadores Berni Rodríguez y Carlos Cabezas y en el que las principales estrellas han sido los chicos de Down Málaga.

La sorpresa arrancó con la recogida del autobús del Unicaja a los miembros de Down Málaga en la sede de la asociación, que después se desplazaron al Martín Carpena para recoger a los jugadores del Unicaja masculino y femenino en la primera sorpresa del día. A partir de ahí, pusieron rumbo a Los Guindos donde fueron recibidos por Chicui, la mascota del Unicaja. Una vez en la pista, los jugadores y los chicos de Down Málaga realizaron un pasillo para saludarse y procedieron a jugar unos partidillos de 5x5 de 10 minutos cada uno con los siguientes equipos: Equipo Ibon Navarro: Matt Mooney, Darío Brizuela, Fatou Filor, Tim Abromaitis y los chicos/as de Down Málaga. Equipo Berni Rodríguez: Alberto Díaz, Elena Moreno, Jonathan Barreiro, Yannick Nzosa y los chicos/as de Down Málaga. Equipo Carlos Cabezas: Francis Alonso, Jaterra Bonds, Dejan Kravic y los chicos/as de Down Málaga. Equipo Ángel Sánchez-Cañete: Carlos Suárez, Vero Matoso, Cameron Oliver, Rubén Guerrero y los chicos/as de Down Málaga. En los encuentros, que contaron con la colaboración de un mítico arbitro del baloncesto base malagueño, Juan Prados, gracias a la Federación Andaluza de Baloncesto y de los voluntarios del club, los chicos de Down Málaga pudieron disfrutar del cariño y entrega de todos los presentes, haciéndoles partícipes y protagonistas de cada una de las jugadas y en la que todos fueron ganadores. Como detalle, los jugadores y jugadoras vistieron calcetines desparejados para visibilizar la diversidad e integración de quienes tienen el Síndrome de Down. Una vez concluyeron los partidillos, tuvo lugar en la pista una serie de concursos de tiro con los participantes de Down Málaga y los jugadores, quienes ayudaron a desarrollarla de manera amena y divertida para los chicos, que además recibieron el apoyo desde la grada de numerosas pancartas por parte del resto de miembros de la asociación. Para finalizar, todos los participantes se fundieron en un abrazo para la posterior foto de familia, tras la cual los chicos de Down Málaga recibieron tarjetas firmadas por los jugadores. Una jornada que concluyó con un desayuno especial facilitado por La Canasta y que fue inolvidable tanto para Down Málaga como para todos los que integrantes del club. Sus sonrisas y alegría merecen la pena.