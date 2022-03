Manresa, Tenerife o Holon: ¿quién puede ser más asequible para el Unicaja?

El Unicaja conocerá este viernes el nombre de su rival en la eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL). Bilbao acoge desde las 10.30 horas el sorteo de las cuatro eliminatorias del play off al mejor de tres partidos del que saldrán los cuatro equipos que se jugarán el título continental el primer fin de semana del mes de mayo, en la Final Four de esta BCL 2021/2022.

El Unicaja acude al sorteo en el bombo 2, el de los equipos que no son cabezas de serie, tras acabar segundo de grupo la liguilla del Round 16. Por este motivo, jugará la eliminatoria de cuartos con el factor cancha en contra ya que su rival será uno de los campeones de grupo de la segunda fase: Baxi Manresa, Lenovo Tenerife o Hapoel Holon de Israel.

Partiendo de que sea quien sea el rival, será favorito sobre el Unicaja en el cruce de cuartos por tener dos partidos en su propia pista, ¿cuál de los 3 posibles rivales podría ser más asequible para el Unicaja? Pues teniendo en cuenta que Manresa y Tenerife ya han ganado este año a los verdes y que en la Liga están muy por encima de los de Ibon Navarro, el cuadro de Israel parece, a priori, un equipo un poquito más asequible para los de Los Guindos, también por lo mostrado por unos y otros hasta la fecha en esta BCL.

La verdad es que catalanes y canarios han hecho hasta ahora una competición europea mucho más completa y con mejores resultados que el Hapoel Holon. Y es que en la primera fase los israelís quedaron segundos de su grupo, con un balance de 4 victorias y 2 derrotas, en una liguilla en la que el Hapoel quedó por detrás del Cluj Napoca de Rumanía (rival de los verdes en la segunda fase). Esto obligó a los de Holon a jugar el play in (eliminatoria a tres partidos) contra el Besiktas de Turquía para poder acceder a la segunda fase. Los otomanos ganaron en Israel en el inicio del cruce y se pusieron 0-1, pero no sentenciaron en Estambul en el segundo partido (1-1) y en el choque definitivo de desempate en Holon los hebreos certificaron con el 2-1 su pase al Round 16.

En la segunda fase recién terminada han calcado el balance de 4 victorias y 2 derrotas de la primera liguilla en un grupo en el que han quedado campeones con el mismo balance que el Ludwisburg de Alemania, pero con el average a su favor. En definitiva, que en 15 partidos jugados han ganado 10 y perdido 5.

Manresa y Tenerife, cualquiera de los dos, son equipos que en su propia pista siempre aprietan mucho. Este mismo curso, el Unicaja ha perdido contra ambos en la primera vuelta liguera. Baxi Manresa es un equipo con muchísimo físico, que juega muy equilibrado y que tiene jugadores interiores que pueden hacer mucho daño a los interiores verdes.

El Lenovo Tenerife, con menos músculo que los del Bagés, es un equipo con muchísimo talento ofensivo, con una plantilla muy larga y con una pareja letal Marcelinho Huertas-Shermadini. Se antoja muy complicado ganar un partido en su pista, en la que juegan muy arropados.

¿El Holon? Pues por la configuración de su plantilla y por su forma de jugar parece que se adapta mejor al tipo de baloncesto que practica el Unicaja. El Hapoel es un equipo plagado de jugadores norteamericanos, que le gusta correr y que es mucho más ofensivo que defensivo. No tiene por dentro demasiado físico, por eso suele jugar con cuatro jugadores abiertos, una cuestión que puede ser clave en una temporada en la que el Unicaja ha sufrido cada vez que ha tenido al otro lado de la pista equipos con mucho arsenal bajo los aros.

Aunque siempre es arriesgado apostar por un equipo sobre otro antes de un sorteo, parece evidente que el Hapoel Holon es el rival menos poderoso de los tres que le pueden tocar este viernes al Unicaja. Eso sí, con el factor pista en contra, el Unicaja no será favorito en ninguno de los tres hipotéticos cruces y estará obligado a ganar a domicilio, sea el que sea el rival, para porder cumplir el sueño de clasificarse para la Final Four de Bilbao del 6 al 8 de mayo. Difícil, pero no imposible...